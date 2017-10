Un pòquer i un ‘set’

Tarda rodona de Willian José al Filip II de Skopje. L’ariet brasiler no havia marcat cap diana encara en l’Europa League, i ahir es va destapar amb contundència per comandar la golejada (0-6) de la Real Sociedad al feu del Vardar macedoni. Quatre gols va fer ahir el davanter de 25 anys, la cara de l’autoritària victòria del conjunt dirigit per Eusebio Sacristán, que va exhibir el seu manual, i va oferir la seva recognoscible versió per ser molt superior al rival.

Des del primer minut, els txuri-urdin van aconseguir el control de la pilota i van dominar per començar a generar ocasions. La llauna la va obrir Oyarzabal, que va rematar dins l’àrea petita una pilota pentinada per Xabi Prieto en el servei d’un córner. Aleshores, va emergir Willian José. El davanter nascut a Porto Calvo es va valer del repertori i li va entrar tot el que li va arribar. Va sentenciar amb dos gols abans del descans; el primer, culminant una bona jugada col·lectiva, i el segon, amb un bon xut amb l’esquerra des de fora de l’àrea. Després no es va aturar, i amb un cop de cap i un xut dins de l’àrea va completar el pòquer. En el temps afegit, De la Bella aprofitant un refús del porter, va arrodonir la golejada per a una Real que va fer la feina i que segueix en bona posició per passar d’eliminatòria.

Athletic i Vila-real, iguals

El conjunt dirigit pel Kuko Ziganda es va complicar la vida a Suècia, i encara se’n va escapar prou bé, ja que Iñaki Williams va salvar un punt (2-2) en el minut 89. En la visita a l’Östersunds, l’equip biscaí va fer una actuació discretíssima, i tot i començar guanyant amb un gol d’Aduriz, va patir de valent i va acabar sent remuntat. El conjunt suec, liderat en atac per un actiu Sema, va acumular moltíssimes arribades a la porteria d’Herrerín, que va treure aigua amb encert fins al segon temps, en què va fallar en la diana de l’empat local, obra de Gero. Seguidament, Edwards va avançar l’Östersunds, però al final va aparèixer Williams, que havia sortit des de la banqueta, per igualar el matx. L’Athletic es queda en una situació força compromesa, ja que ara mateix està a quatre punts de la segona plaça del grup i a cinc de la primera. Un panorama diferent té el Vila-real, tot i empatar també (2-2) a l’Estadi de la Ceràmica amb l’Slavia de Praga, amb el qual comparteix lideratge en un grup molt igualat. L’equip entrenat per Javi Calleja es va veure perdent 0-2, però amb dianes de Manu Trigueros i Bacca va aconseguir l’empat abans del descans. El conjunt groguet va pressionar i va tenir ocasions per guanyar, sense èxit.

Problemes per a Koeman