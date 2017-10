La fredor de Balaídos

La imatge que va oferir l’estadi de municipal de Balaídos diumenge en el partit entre el Celta i l’Atlético va ser depriment. La graderia més gran del feu, anomenada Río, no va estar operativa, va estar tancada per motius de seguretat, i el matx, en què els colchoneros van sortir victoriosos, va fer l’efecte per moments que es jugava sense públic. I és que a la graderia clausurada hi caben 12.500 aficionats, dels 26.500 totals de l’aforament que té ara mateix el camp gallec, on diumenge només hi van anar 12.798 espectadors. “Als que no han pogut venir, tant de bo els brindem una victòria en el proper partit i als que han vingut els agraeixo el suport”, va manifestar el tècnic del conjunt gallec, Juan Carlos Unzué.

La causa del tancament de Río va ser un problema detectat a la coberta de la graderia, que està sent remodelada. “Com que no hi ha garanties al mil per mil de la seguretat de les persones, hem decidit que la graderia no es pot utilitzar. És la recomanació que ens fan els tècnics, i la decisió la prenc jo”, va anunciar l’alcalde de Vigo, Abel Caballero. “Les condicions de seguretat pràcticament permetien obrir la graderia, però per mi no n’hi ha prou amb el pràcticament”, va explicar el batlle, que la campanya passada també es va veure en una tessitura similar, quan el mes de febrer la mateixa graderia es va fer malbé a causa del temporal i va motivar la suspensió del Celta- Real Madrid.

Aquesta vegada, però, el matx no es va ajornar. La clausura de la graderia es va oficialitzar dissabte, un dia abans de la disputa del partit i, tot i que el Celta va intentar que se suspengués, no ho va aconseguir. El club gallec va demanar a la LaLiga l’ajornament, però la petició va ser refusada. Després, l’entitat gallega es va posar en contacte amb l’Atlético perquè el duel es disputés al Wanda Metropolitano, i el de la segona volta a Balaídos, però el club colchonero no va acceptar la proposta.

Avui, el Celta, que es va mostrar “aliè” al problema que va causar el tancament de Río, explicarà com tornarà els diners als abonats i aficionats que es van veure afectats i no van poder assistir al partit. És el darrer episodi causat per les obres de la reforma de la graderia, que ja van impedir que s’obrís per a dos amistosos que es van jugar aquest estiu. La situació molesta part de la massa social del club i Caballero, que va insistir que la construcció estarà acabada el 31 de desembre, va dir que espera que el 5 de novembre, en el proper partit del Celta a Balaídos, la graderia pugui estar disponible.