Koeman, acomiadat

El trajecte de Ronald Koeman a l’Everton ha arribat a la seva fi. Els mals resultats recollits pel conjunt toffee en aquest inici de temporada l’han condemnat, i ahir el club de Merseyside va confirmar el comiat de l’entrenador holandès i li va agrair els serveis prestats des que l’estiu del 2016 es va posar al capdavant de l’equip.

De fet, la campanya passada, la primera com a preparador de l’Everton, va ser satisfactòria, ja que va acabar la Premier en setena posició i va classificar l’equip per a l’Europa League. Aquesta, però, la seva quarta a Anglaterra –abans d’aterrar a Liverpool va entrenar dos cursos el Southampton– no ha tingut el mateix encert, i la cúpula dels toffees no ha estat pacient. Després de la desfeta (2-5) de diumenge contra l’Arsenal a Goodison Park, l’holandès va ser despatxat i deixa l’equip en divuitena posició en la lliga, amb nou jornades disputades, en les quals s’ha enfrontat amb equips del nivell del Manchester City, el Tottenham, el Chelsea i el Manchester United, i en què ha sumat 8 punts de 27 possibles. Tampoc en l’Europa League els resultats l’han acompanyat. Després de tres jornades disputades en la competició continental, només té un punt, és cuer del seu grup i té realment complicat l’accés a l’eliminatòria següent.

Així doncs, Koeman no ha pogut treure rèdit de la forta inversió feta a l’estiu, quan l’equip va perdre Lukaku però va invertir més de 150 milions per incorporar homes com Sigurdsson, Pickford, Keane, Klaassen, Sandro i Rooney. El seu relleu, de manera interina, serà David Unsworth, l’entrenador sub-23, que dirigirà el partit de copa de la lliga que l’Everton disputa dimecres a Stamford Bridge contra el Chelsea.