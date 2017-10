Andreu Subies diu prou

Andreu Subies no continuarà ni un dia més com a membre de la junta directiva de la Federació Espanyola de Futbol (FEF). El president de la federació catalana (FCF) va presentar ahir la dimissió definitiva davant l’immobilisme que s’hi ha trobat després que l’estiu passat esclatés el cas Soule i el màxim dirigent del futbol estatal, Ángel María Villar, fos detingut. Subies, de fet, ja va presentar la dimissió el 10 d’agost, juntament amb tretze presidents de federacions territorials més, però la va revocar davant el compromís que hi hauria eleccions. Això era el que es buscava, que Villar dimitís i que es convoquessin comicis. La realitat que el màxim dirigent del futbol català s’ha trobat a Las Rozas, però, ha estat molt diferent. De regeneració, res de res.

“N’estava cansat, tant de temps i que no hi hagi eleccions després del que va passar a l’estiu... No val la pena estar per aquí”, lamentava ahir Subies, que creu que després del cas Soule calia regenerar i modernitzar la federació espanyola: “Si en una federació com aquesta no hi ha eleccions, ni canvi d’imatge, ni nous projectes, ni s’obren les finestres, malament.” El màxim dirigent del futbol català, de fet, va arribar a ser un dels favorits a gestionar la FEF després de l’escàndol de Villar, tot i que no va arribar a assumir aquest rol: “Jo estic a la federació catalana i la feina la tinc aquí, a Madrid tenen altres tipus de problemes. Si els volen arreglar nosaltres els podem ajudar, però si no hi ha canvis no els podem solucionar.” Subies, amb tot, explica que l’immobilisme l’ha desmotivat: “Jo vull ser conseqüent i, si aquí [la FEF] no hi ha projecte i no avancem, no em sento útil. Jo em sento útil a Catalunya, on faig mil coses.”

Immobilisme a la FEF