El títol que no té Zidane

“No tinc cap problema amb les copes, però mai n’he guanyat cap, és veritat. Vaig jugar finals a Espanya i a Itàlia i no vaig guanyar. Potser aquest any és la primera vegada que en guanyi una... per què no?” Zinedine Zidane reflexionava ahir en roda de premsa sobre el fet de no haver aixecat mai una copa en la seva vida, ni com a futbolista ni com a entrenador. Una dada si més no sorprenent, venint d’algú que ha guanyat pràcticament tots els títols possibles en el món del futbol. I és que com a jugador va ser campió del món i d’Europa amb la seva selecció, i, a nivell de clubs va guanyar lligues (dues a Itàlia i una a Espanya), supercopes (una a Itàlia, dues a Espanya i dues d’Europa), dues copes intercontinentals i una Champions League, i com a entrenador, en el seu curt periple a la banqueta del Madrid porta una lliga, una supercopa, dues supercopes d’Europa, un mundial de clubs i dues Champions League.

Un palmarès que llueix, amb un total de 20 títols, als quals s’hi han d’afegir guardons individuals com la pilota d’or, o el The Best, amb el qual va ser designat el passat dilluns que el va nomenar com a millor entrenador del món, però en què hi falta la copa. “No és una qüestió personal, és de tota la plantilla. Ens fa il·lusió jugar per aquest títol, com ens agraden totes les competicions. No el considero un trofeu menor, i la nostra ambició i el què volem és guanyar-lo”, va assegurar el preparador francès, que avui (21.30/GOL) enceta amb el Real Madrid el camí en aquesta competició al feu del Fuenlabrada, a l’estadi Fernando Torres.

Sense Keylor Navas, Dani Carvajal, Mateo Kovacic i Gareth Bale –lesionats–, Theo Hernández –sancionat– i Sergio Ramos i Cristiano Ronaldo –els primers descartats, als quals Zidane ha donat descans, encara que la llista serà oficial avui–, el conjunt blanc buscarà sentenciar l’eliminatòria en l’anada en un matx en què ben segur que tindran minuts homes com Kiko Casilla, Achraf, Jesús Vallejo –que debutarà oficialment–, Marcos Llorente, Ceballos, Lucas Vázquez i Mayoral. Al davant es trobaran un conjunt de segona B, que és un dels candidats a l’ascens. El curs passat van disputar el play-off d’ascens sense fortuna i en aquest van segons classificats en el grup 1 de la categoria de bronze, a dos punts del lideratge. En l’equip dirigit per Antonio Calderón, que no perd cap partit des de fa més de dos mesos, destaca la presència de futbolistes que han trepitjat l’elit com el porter català Jordi Codina, que va jugar al Real Madrid, o el veterà defensa argentí, Cata Díaz, ex del Getafe.