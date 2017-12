L’Inter sobreviu a Torí

Serrant les dents i amb la llengua fora, l’Inter va arribar a la costa indemne. Va marxar de Torí de la mateixa manera que hi havia arribat, líder i amb la moral intacta, però va haver de resistir a una Juve que va demostrar que segueix tenint una autoritat moral superior a la de la resta i que, de no ser per la bona actuació de Handanovic, podria haver donat una nova urpada a la Serie A.

Envalentit pel seu inici de temporada,el conjunt llombard va trepitjar Torí amb el cap alt i el pit inflat, disposat a ensenyar les dents, intentant recolzar-se sobre Borja Valero per ser protagonista i viure constantment instal·lat en territori bianconero. Però amb la Juve, mai saps quan les coses són per mèrit propi i l’equip d’Allegri, ben assentat sobre la seva porteria, ràpidament va demostrar que li era igual viure defensant. Va contenir sense dificultats el domini llombard i ràpidament va demostrar que estava ben viva en el partit, convertint Handanovic en protagonista del primer acte, primer desconnectant una rematada de Mandzukic, després interceptant a baix una de Khedira i apareixent novament per frustrar el punta croat, sempre perillós apareixent al segon pal.

A Szczesny, en canvi, ahir titular per l’absència de Buffon, va costar veure’l. La Juve va començar cedint terreny, desesperant un Inter ahir sense connexió amb el seu trident ofensiu per acabar capgirant el focus del partit. Sobretot en la segona meitat, quan la Vecchia Signora va esmolar els ganivets, accentuant la seva pressió i guanyant notorietat ofensiva, especialment amb un Juan Guillermo Cuadrado deshinibit i només frenada per la figura imponent de Handanovic, que va contenir totes les aproximacions dels bianconeri i mantenint el punt que va permet l’Inter dormir líder. La Juve, però, va demostrar que la seva ombra encara és la més allargada.