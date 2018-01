La llei del mínim esforç

El Leganés colpeja primer en l’eliminatòria contra el Vila-real i amb una diana d’Amrabat agafa un bon avantatge per classificar-se per als quarts.

LEGANÉS: Champagne, Tito, Bustinza, Siovas, Raúl García, Gumbau, Gabriel, Rubén Pérez (Eraso, 46’), Naranjo, El Zhar (Beavue, 57’) i Amrabat (Beavue, 57’). VILA-REAL: Barbosa, Mario Gaspar, Álvaro González, Pau, Rukavina, Ramiro Guerra (Rodri Hernández, 75’), Trigueros, Txerixev (Pablo Fornals, 68’), Castillejo, Dani Raba i Enes Ünal (Bacca, 61’). GOLS: 1-0 (49’) Amrabat. ÀRBITRE: Sánchez Martínez (col·legi murcià). Grogues a Siovas, Rubén Pérez i Álvaro González. COMENTARI: El Leganés colpeja primer en l’eliminatòria contra el Vila-real i amb una diana d’Amrabat agafa un bon avantatge per classificar-se per als quarts.

Vuitens de final

Anada

Celta - Barça

1-1

0-1 (15’) Arnaiz. 1-1 (31’) Sisto.

Leganés - Vila-real

1-0

1-0 (49’) Amrabat

Numància - Madrid

0-3

0-1 (35’) Bale, de penal. 0-2 (89’) Isco, de penal. 0-3 (92’) Borja Mayoral.

Espanyol - Llevant

1-2

1-0 (28’) Gerard Moreno. 1-1 (38’) Morales, de penal. 1-2 (74’) Ivi.

Formentera - Alavés

1-3

0-1 (36’) Demirovic. 1-1 (57’) Javi Rosa. 1-2 (65’) Demirovic. 1-3 (81’) Munir.

Lleida - Atlético

0-4

0-1 (33’) Godín. 0-2 (37’) Fernando Torres. 0-3 (69’) Diego Costa. 0-4 (92’) Griezmann.

Cadis - Sevilla

0-2

0-1 (9’) Nolito. 0-2 (23’) Jesús Navas.

Las Palmas - València

1-1

1-0 (36’) Calleri. 1-1 (85’) Rodrigo.

El Real Madrid té un peu en els quarts de final de la copa. El conjunt dirigit per Zinedine Zidane va resoldre el primer dels dos enfrontaments en l’eliminatòria contra el Numància amb contundència (0-3), va encarrilar la classificació i va reduir a tràmit la tornada de la setmana vinent al Santiago Bernabéu. El resultat recollit ahir a Los Pajaritos, però, és exagerat, i molt enganyós, pel partit que van fer els uns i els altres. I és que l’equip blanc, contra un de segona A, no va fer mèrits per golejar; de fet, no en va fer ni per guanyar, però a les acaballes –a partir del minut 89, quan el resultat encara era 0-1– va marcar dues dianes seguides que van infligir un sever i desproporcionat càstig als de Sòria. A més d’aquests dos gols postrems, dels tres que van acabar anotant els madridistes, dos van arribar des del punt de penal, mentre que el Numància va disputar l’última mitja hora amb un home menys i va vorejar l’empat en el tram final amb una pilota al travesser.

La imatge oferta pel Madrid, doncs, va ser molt pobra, grisa i discretíssima, i el pla B pel qual va apostar Zidane no va aprofitar l’ocasió per reivindicar-se. Homes com ara Theo Hernández, Marcos Llorente i Dani Ceballos, que estan tenint molt poc protagonisme durant el curs, no van tenir una bona actuació en un matx en què sí que van complir Gareth Bale i Lucas Vázquez, catalitzadors del joc blanc i artífexs tots dos del primer gol. Abans, l’equip local, orientat per l’extècnic de la Real Sociedad Jagoba Arrasate, s’havia aproximat a l’àrea de Kiko Casilla amb dues rematades verinoses, l’una de Diamanka i l’altra d’Higinio, que no van trobar porteria, i també amb una centrada que va acabar amb Dani Nieto per terra, protestant un penal de Theo que ho va ser, però que l’àrbitre no va apreciar. Minuts després, sí que va estar encertar el col·legiat assenyalant la pena màxima a l’altra àrea sobre Lucas Vázquez, que Bale va convertir en el primer del Madrid.

El guió no es va alterar després del descans, amb el conjunt madridista posseïdor de la pilota; això sí, sense generar perill real sobre la porteria d’un Numància sempre bregador i insistent. Als homes d’Arrasate no els va ni afectar quedar-se amb deu, per l’expulsió de Diamanka: van seguir defensant sense gaires problemes, i fins i tot van estar a punt de celebrar l’empat amb un xut llunyaníssim d’Íñigo Pérez que es va estavellar al travesser. Amb un Madrid força indolent, al qual l’entrada d’Isco va donar una mica més de gràcia, el duel semblava encaminat a finalitzar amb el 0-1, però en els últims minuts els blancs es van trobar amb dos gols. El primer dels quals, obra d’Isco, que va transformar un altre penal que també van fer a Lucas Vázquez. I tot seguit, Borja Mayoral, amb una rematada de cap a centrada d’Achraf, va completar el triplet.