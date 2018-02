Terror en el futbol

La violència torna a eclipsar el futbol. L’escenari aquesta vegada va ser Bilbao, als afores de San Mamés, on abans del partit que va enfrontar l’Athletic i l’Spartak de Moscou, corresponent a la tornada dels setzens de final de l’Europa League, aficionats radicals de tots dos conjunts van protagonitzar enfrontaments, en què l’Ertzaintza va intervenir, i que van acabar amb la mort d’un agent de la brigada mòbil a causa d’un infart. Inocendio Arias García, de 50 anys i natural d’Ermua, és l’ertzain que va traspassar ahir a la nit, a l’hospital de Basurto, on va ser traslladat després de tenir una aturada cardiorespiratòria.

Va ser el trist final per a una jornada marcada per les imatges dantesques que es van presenciar a Bilbao, en una tarda de tensió a la ciutat guipuscoana, alertada per l’aterratge dels radicals de l’equip rus, que van xocar amb els de l’equip biscaí. Abans del partit, els seguidors de tots dos conjunts es van trobar als carrers pròxims a l’esplanada exterior de San Mamés, i allà es van produir els incidents de més gravetat. Cinc persones van acabar detingudes i tres ferides a causa dels altercats, als quals van succeir les corredisses, el llançament de bengales i d’objectes diversos, es van bolcar contenidors i en què la policia va intervenir carregant.

Les reaccions arran de la desgràcia van ser diverses. “La violència ultra s’ha cobrat la vida d’un servidor de l’ordre públic. Ja n’hi ha prou!”, va manifestar Javier Tebas, president de LaLiga. “Des de LaLiga seguirem amb la nostra política de lluita contra el fenomen ultra fins la seva erradicació total”, va indicar el dirigent. La federació espanyola també va fer un comunicat: “La FEF vol expressar la seva rotunda condemna a qualsevol tipus de manifestacions violentes per part de grups d’aficionats que utilitzen els esdeveniments esportius per provocar incidents i disturbis.” També l’Athletic va donar condolences a la família de l’agent. “És lamentable que avui en dia es produeixin aquests fets. Una abraçada molt forta de l’Athletic i de tota la plantilla”, va dir el tècnic Ziganda, que va explicar que es van assabentar de la notícia un cop finalitzat el partit.