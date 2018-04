Una bèstia negra

Quarts de final

anada

Barça - Roma

4-1

Tornada: 10/04/2018

Liverpool - Man. City

3-0

Tornada: 10/04/2018

Juve - Madrid

0-3

Tornada: 11/04/2018

Sevilla - Bayern

1-2

Tornada: 11/04/2018

Només un equip ha guanyat el Manchester City en la Premier League, el Liverpool, el mateix que ahir va arrasar-lo (3-0) en l’anada de quarts de final de la Champions League, i va posar-li gairebé impossible la presència a les semifinals de la competició. S’ha erigit aquest Liverpool de Jürgen Klopp com la bèstia negra dels citizens aquest curs, i és que en el duel de la lliga (4-3) el conjunt red ja va descobrir una versió desconeguda del City, en què l’equip dirigit per Pep Guardiola era inferior al seu rival, i ahir va repetir. Amb tres fuetades en la primera mitja hora, els homes de Klopp van estabornir el líder del campionat anglès, un conjunt que ha meravellat durant tota aquesta campanya amb un estil genuí, però que a Anfield, com va passar fa tres mesos, no es va trobar.

El Liverpool és un equip amb unes virtuts molt característiques, uns punts forts que precisament castiguen els febles que pot tenir el Manchester City. Els reds són pura energia, vertigen i verticalitat i les seves transicions defensa- atac són rapidíssimes. No s’ho pensen, els de Merseyside, quan agafen la pilota i si tenen espais a davant, amb les tres bales que tenen a dalt –Salah, Firmino i Mané– són letals. Així es van avançar, amb un contraatac llançat per Millner, que des de camp propi, va aprofitar la defensa avançada del City, i sense pressió, va fer una passada llarga per a Salah, que es va plantar a dins de l’àrea, va connectar amb Firmino, i va acabar caçant un rebuig del porter Ederson després d’un xut del seu company brasiler.

Havia estat aquesta, la primera vegada que els locals havien donat notícies en atac, però va ser definitiva. Era el guió de Klopp davant d’un City que havia protagonitzat un inici de matx convincent, tenint la pilota amb autoritat governats per un mig del camp amb Fernandinho, Silva, De Bruyne i Gundogan, amb el seu contrincant endreçat al seu camp. La matinera diana no va semblar alterar el pla del conjunt de Guardiola, que sí que va veure’s afectat amb la segona, obra d’Oxlade-Chamberlain, que del no-res va treure’s una gardela potentíssima des de fora de l’àrea i va signar un golàs. Aleshores no van reposar fins al descans, els citizens, que van perdre la pilota i van passar a ser dominats. El Liverpool pressionava a dalt, obligava el City a jugar en llarg i Gabriel Jesús no podia superar Van Dijk i Lovren, i va girar la truita per instal·lar-se a camp rival. En aquestes va arribar el tercer, mitjançant Mané, que va rematar de cap una centrada de Salah.

El pas pels vestidors va asserenar els sky blue, que van tornar al plantejament inicial. Els seus migcampistes van tornar a fer-se amb l’esfèrica i van intentar fer allò que tan bé fan, tocar i ajuntar-se per dins per acabar per fora amb Sané i Sterling, que va sortir al segon temps, però no van ser capaços de generar perill. Tot i monopolitzar la possessió i jugar fins al final del partit a prop de l’àrea red, no van fer els de Manchester ni un xut entre la porteria de Karius, ben protegit pel seus companys, que van defensar el carril central de manera estupenda, amb ajudes constants i un esforç encomiable. Van mantenir el resultat els de Klopp que s’emporten una renta amplia a l’Etihad, on el City buscarà una remuntada de dimensions siderals.