La revelació dominicana

Al Betis li surten els comptes per tornar a Europa. El conjunt andalús, a la recerca d’un projecte guanyador des del seu darrer descens el curs 2013/14, sembla que ha endevinat la tecla sota la direcció de Quique Setién. Superat un delicat final d’any en què la crisi de joc i resultats van estar a punt de posar fi al periple del preparador cantàbric a Heliòpolis, el Betis ha experimentat el salt qualitatiu esperat en el moment just de la temporada. Amb una fermesa defensiva notòria liderada pel nouvingut Bartra i una capacitat resolutiva que es va poder tornar a palesar en la golejada contra l’Espanyol, el Betis actual ha trobat l’equilibri necessari que li permet exhibir partit rere partit un nivell de seguretat que fins fa ben poc no s’havia pogut veure.

Amb una posada en escena destacadíssima en el canvi de sistema de Setién –l’equip ha passat en les darreres jornades de disposar un 4-3-3 a jugar amb tres centrals i dos carrilers–, la irrupció del jove Junior Firpo (Santo Domingo, 1996) no fa més que confirmar el protagonisme a l’alça que estan experimentant els joves de la casa a les ordres de Setién. Al planter del club andalús des del 2014 procedent del Puerto Malagueño, Junior va fer bona part de la pretemporada amb el primer equip fins que, ara fa poc més d’un mes, Setién va decidir apostar per ell i va obtenir un resultat immillorable.

Convertit així en el primer futbolista nascut a la República Dominicana que juga en la lliga espanyola, Junior va tenir el debut somiat donant l’assistència que va permetre a Loren fer el gol del triomf a Riazor. “Setién em va demanar que fes el que feia al filial, el que feia en els entrenaments, i que disfrutés, que al final juguem a futbol per disfrutar. Estic molt content, les coses m’estan sortint molt millor del que havia imaginat. A hores d’ara no m’esperava haver disputat set partits consecutius... I quins partits!”, va explicar Junior aquesta setmana a Deportes COPE Sevilla. Setè jugador del planter que debuta aquest curs amb Setién rere Aitor, Julio Gracia, Loren, Narváez, Francis i Redru, Junior s’ha acabat guanyant la titularitat.

Mostrant una enorme polivalència –va començar la seva carrera futbolística com a extrem, més tard va ser ressituat al lateral, i ara al Betis s’ha destapat com un magnífic carriler– i aportant múltiples alternatives en l’onze bètic, el defensa ha disputat tots els minuts des del seu debut, i s’ha situat davant de l’internacional danès Riza Durmisi, indiscutible el curs passat i fins fa ben poc en el curs vigent. “És un actiu per al club i una aposta real pel planter que hem fet per ell i diversos futbolistes més que estan jugant. El que estem fent té molt de mèrit i, sobretot, futbolistes com els més joves, responen com si fes deu anys que estan a primera. És per fer una reflexió i pensar que hi ha nois que poden donar molt de si”, deia recentment Setién.

Descarat, vertical i dotat d’un gran físic, Junior es va convertir la jornada passada en el primer futbolista dominicà a marcar un gol, quan una de les seves habituals incorporacions a l’atac va acabar, amb una certa dosi de fortuna, al fons de la porteria defensada per Pau López. “Continuo sent el mateix, per molt que jugui a primera no canviaré. Soc un noi molt tranquil a qui li agrada estar amb la família i els amics i dedicar-se a treballar diàriament per tal que les coses surtin bé”, reconeix Junior, clau per entendre la millora d’un Betis en què tothom se sent important.