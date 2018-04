La lliga queda lluny de Madrid

La lliga s’esfuma dels somnis de Madrid. S’evapora per moments, enduent-se amb si mateixa cap a Barcelona la promesa del Real Madrid poderós que s’esbossava a principi de temporada i la resistència d’un Atlético aspre i competitiu, de la factoria d’un Simeone que ha insistit fins al final en l’afany d’aguantar la mirada al Barça.

Però ara ja serà difícil, després de l’empat d’ahir al Santiago Bernabéu, que allunya numèricament els dos gegants de Madrid, que accentua el somriure blaugrana. L’encert de Ronaldo i de Girezmann va signar taules en un derbi que allunya objectius, però que acosta sensacions. Especialment les del Real Madrid, que si bé no ha pogut correspondre en la cursa de fons que és la lliga, acabarà la temporada a l’esprint i amb l’esperança de poder conquerir la seva tercera Champions consecutiva com un incentiu més que suficient.

A l’Atlético li queda la consciència tranquil·la de qui corre, lluita, pateix i competeix. En alguns moments, l’equip de Simeone va ballar al ritme de Chamartín, va jugar des d’una incomoditat evident, però agafant-se amb força l’escut va marxar amb el cap ben alt d’un Bernabéu on ha puntuat en les últimes cinc lligues, una trajectòria que només el Barça pot explicar.

Ahir el més normal és que hagués perdut, però va resistir gràcies a un gol de Griezmann en una de les poques incursions que va generar i a l’actuació d’un Jan Oblak immens, que va negar el gol fins a dues ocasions a Cristiano en la primera meitat i que encara va treure una mà providencial a Sergio Ramos en el temps afegit, quan la falta executada per l’andalús ja enfilava cap a la xarxa.

Empantanat també en la lluita per l’Europa League, que l’obliga a viure un extenuant dijous-diumenge, el conjunt colchonero va tenir dificultats per contenir el cabal futbolístic d’un Madrid en què Zidane va saber donar descans a futbolistes importants (Casemiro, Modric, Isco i Benzemá) sense debilitar les prestacions d’un equip que, tot i la dificultat de motivar-se en una lliga gairebé entregada, sí que es va engrescar amb el derbi i va viure còmode amb la versió del 4-4-2 que inclou Asensio i Lucas Vázquez a les ales i que ahir va donar volada a Gareth Bale com a acompanyant de Cristiano Ronaldo en punta. Un mòdul que fomenta la flexibilitat i la llibertat dels seus futbolistes ofensius, l’arribada dels laterals i, sobretot, les centrades.

El Madrid es va fer un tip de posar pilotes a l’àrea des dels costats fins que ja després de la represa, Cristiano Ronaldo, enganyant bé Lucas, va connectar una passada de Gareth Bale al fons de la porteria i va empènyer l’Atlético cap a una sensació d’angoixa que semblava definitòria fins que Griezmann, aprofitant un rebuig de Keylor Navas, va neutralitzar un derbi que no deixa cicatrius en cap dels dos, però que confirma una lliga que, si no passa res, se n’anirà a 600 quilòmetres de Madrid.