La llum d’Oblak i Griezmann

L’Atlético va treure or ahir de l’Emirates Stadium. El conjunt colchonero va marxar del feu de l’Arsenal amb un empat (1-1), gairebé miraculós, tal com va anar el partit, i que li serveix per fer front amb garanties a la tornada d’una eliminatòria que durant molts moments va fer molt mala pinta per als seus interessos. I és que el conjunt dirigit per Diego Pablo Simeone va passar 90 minuts contra les cordes a Londres: amb deu homes des del minut 10 per l’expulsió de Vrsaljko, va sobreviure en el primer temps, sostingut per les aturades d’Oblak; va encaixar després del descans; va continuar patint de valent, amb Oblak seguint al capdavant; i en una acció aïllada, quan donava l’1 a 0 per bo, Griezmann va treure’s del barret l’empat.

L’actuació de l’Atlético, doncs, va estar marcada pel sofriment. Des de l’inici, l’Arsenal, que va fer un partidàs, amb la pega de la punteria, va agafar les regnes del joc, va instal·lar-se a camp rival i mitjançant l’associació va generar múltiples ocasions sobre la porteria dels roig-i-blancs, que van començar a treure aigua a galledes i ja no van parar. L’expulsió de Vrsaljko per dues innocents faltes i molt protestada –Simeone va anar al seu darrere i va acabar presenciant el matx a la graderia–, va empitjorar encara més el panorama per als colchoneros, que, tot uns experts en la matèria, van saber patir, gairebé sense passar de mig del camp, i aguantar les envestides dels londinencs, que van vorejar el gol diverses vegades sense èxit.

No va ser fins al segon temps quan els homes orientats per Arsène Wenger obtindrien el premi a la insistència mitjançant Lacazzete, que de cap va batre Oblak rematant una centrada de Wilshere. La diana dels gunners va arribar per una pèrdua de Griezmann prop de l’àrea pròpia, en una fase del duel en què els madrilenys eren incapaços de trepitjar el camp rival. Totalment tancats, el segon dels anglesos semblava qüestió de minuts, però el punt d’honor dels roig-i-blancs és realment extraordinari, no es van rendir, van continuar defensant de manera encomiable, i en una de les poques pilotades llargues que van poder enviar, Griezmann va guanyar la partida a Koscielny en la cursa i va acabar superant Ospina i igualant el duel, i va continuar enlluernant el camí, amb l’ajuda d’Oblak, cap a la final de Lió. El Metropolitano, dijous vinent, dictarà sentència.