Pochettino li sortirà molt car a Florentino Pérez

La cara desencaixada de Florentino Pérez al costat de Zinedine Zidane mentre el francès anunciava que marxava era un poema. El Real Madrid, però, ha anat per feina i ahir es va posar ja en contacte amb Mauricio Pochettino. El problema dels blancs és que l’argentí va renovar fa una setmana amb el Tottenham i en contra del que s’especulava, no té cap clàusula de sortida si arriba una oferta com la dels madridistes, que ja saben que negociar amb Daniel Levy no és gens fàcil. La premsa britànica ja posa preu a l’operació: 48,3 milions d’euros.

El Real Madrid està en plena cursa contra el rellotge per trobar entrenador davant la dimissió per sorpresa de Zidane. Noms com Allegri (Juventus) o Klopp (Liverpool) apareixen a la premsa, si bé el millor posicionat és Pochettino, debilitat de Florentino Pérez. El problema és que no hi ha clàusula d’alliberament. El Tottenham s’havia compromès a, arribat el moment, donar-li facilitats si arribava una oferta engrescadora fora de la Premier, però consideren que encara no ha acabat la feina. I poden posar el preu que vulguins. Segons The Times, seran 48,3 milions. Els blancs ja saben com les gasta Levy després de negociar-hi fitxatges com Gareth Bale, que els va costar una xifra rècord de 110 milions i després de declarar-se en rebel·lia negant-se a entrenar, o Luka Modric.

