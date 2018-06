‘Poche’ no tanca portes: “Que passi el que hagi de passar”

Mauricio Pochettino sap ballar l’aigua. Serè, en el dia de la presentació del seu llibre Un mundo nuevo, del periodista Guillem Balagué, el tècnic de Murphy, sabedor que el focus mediàtic s’havia multiplicat arran de la decisió de Zinedine Zidane de no continuar al capdavant del Real Madrid, va utilitzar la mà dreta per professar la il·lusió que li desperta la banqueta del Santiago Bernabéu, i l’esquerra per no irritar sensibilitats al Tottenham, un club que li ha entregat les claus del seu destí i amb el qual ha renovat fins al 2023 recentment. “Si em veig a la banqueta del Madrid? Algun dia, qui sap, com en la de la selecció argentina. Són equips que he seguit des de petit. És un dels millors equips de la història del futbol”, va dir l’experiquito, que també va saber frenar l’onada que l’empeny cap a Chamartín. “El Real Madrid mou una estructura enorme que genera una expectació gran quan un nom apareix, però jo estic en un projecte espectacular, feliç, amb una motivació enorme. El més important en el futbol és disfrutar el moment. I el que hagi de ser serà”, va explicar posteriorment al diari AS Poche, per a qui el Madrid apareix en l’horitzó en un moment d’enorme empatia amb el Tottenham, amb la inauguració del nou White Hart Lane pròxima, amb la renovació de bona part de la plantilla ben lligada i sense la famosa clàusula alliberadora en cas que el Madrid volgués incorporar-lo.

Florentino Pérez, per tant, haurà de veure’s les cares amb el president del conjunt londinenc, Danie Levy, que ja li va posar difícils les vendes de Luka Modric i de Gareth Bale, si vol que Pochettino lideri el Madrid del futur.