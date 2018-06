L’alliberament dels presos polítics, el “punt de partida” per a Guardiola

Pep Guardiola espera que el canvi de govern a l’estat espanyol suposi un canvi l’escenari entre el govern espanyol i el català, tot i que el pas més important és la situació de les persones preses. “Sembla que el president Sánchez rebrà el president Torra, i això ja és un bon punt de partida, i tan de bo el primer que passi no és que s’apropin els presos sinó que surtin de la presó.El més important per començar a parlar i entendre’ns és que la gent acusada de 30 anys per rebel·lió sense ser jutjats, perquè estan en presó preventiva, puguin tornar a casa. I a partir d’aleshores, a fer política”, ha dit l’entrenador del Manchester City a les instal·lacions del PGA de Caldes de Malavella abans de participar en el Costa Brava Legends Trophy de gols.

A més de l’actualitat polítics, el tècnic de Santpedor ha assegurat que entén de la decisió de Zinedine Zidane per deixar la banqueta del Madrid: “Si ha fet un pas al costat és perquè deu sentir que és el millor moment. Un no marxa d’un equip com el Madrid o del Barça perquè sí. Aquestes coses només les veus si ets a dins, i Zidane haurà decidit que és el millor per a ell, pels jugadors, pel Madrid…” A més, ha afirmat que Domènech Torrent, el seu ajudant al City, hagués estat un bon entrenador pel Girona perquè “ és segon entrenador com a nom però actua com a primer i té totes les capacitats per ser-ho”, i elogia a Rubi: “És un entrenador molt valent, molt atrevit i li agrada jugar a futbol”.

Guardiola celebra que Neymar desitgi ser entrenat per ell “però jo no aniré al PSG i ell no vindrà al City” i sobre la possibilitat de que el brasiler jugui al Madrid, va dir que “no és fàcil sortir del PSG però tot és possible”. En canvi, l’exentrenador del Barça no va voler valorar les paraules de Touré Yaya, que va dir que a Guardiola “no li agraden els jugadors africans”.