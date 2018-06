La UEFA repartirà 3.250 milions el curs que ve

La temporada 2018/19 la UEFA repartirà un total de 3.250 milions d’euros bruts entre totes les seves competicions (Lliga de Campions, Lliga Europa i Supercopa), que aniran destinats a cobrir despeses d’organització, pagaments de solidaritat i premis als clubs participants. El màxim organisme futbolístic europeu augmenta en 900 milions d’euros el repartiment d’aquest curs, que va ser de 2.350 milions d’euros. La Champions League rebrà la major part d’aquests diners. En total, acumularà 2.730 milions, dels quals el 93,5 %, és a dir, 2.040 milions, es distribuiran entre els clubs participants en el màxim torneig continental i en la Supercopa d’Europa.

Cada club que entri en la fase de grups rebrà 15,25 milions d’euros. Per cada victòria, ingressaran 2,7 milions i per cada empat, 900.000 euros. El pas a vuitens de final deixarà en els equips que ho aconsegueixin 9,5 milions; els quarts de final, 10,5; les semifinals, 12; la final, 15; el campió, obtindrà 4 milions addicionals; i els dos clubs que es classifiquin per a la Supercopa d’Europa, 3,5.

A més, la UEFA ha introduït un concepte nou d’ingressos denominat “rànquing de coeficients”, que repartirà 585 milions d’euros d’acord al rendiment en un període de deu anys dels clubs. A més del coeficient acumulat durant aquest període, aquest rànquing inclou punts de bonificació per guanyar la UEFA Champions League / Copa d’Europa, la UEFA Europa League / Copa de la UEFA i la Recopa de la UEFA. D’acord amb aquests paràmetres, ha informat la UEFA, el muntant total s’ha dividit en ’quotes de coeficient’, de manera que cada quota té un valor d’1.108.000 d’euros. “L’equip amb menys rànquing rebrà una quota (1.108.000 d’euros). S’ha d’afegir una quota extra a cada posició del rànquing, per la qual cosa l’equip amb millor rànquing rebrà 32 quotes (35.460.000)”, ha anunciat la UEFA.

La Champions també repartirà 292 milions d’euros en el concepte denominat “market pool”. Aquesta quantitat es distribuirà d’acord amb el valor proporcional de cada mercat televisiu representat pels clubs que formen part de la competició des de la fase de grups. Les diferents quotes de mercat seran distribuïdes entre els clubs participants de cada federació.

A l’Europa League les quantitats són menors, però han augmentat respecte a la temporada passada des dels 399,8 milions fins als 560. D’aquests, 140 es destinaran als pagaments inicials, 168 als pagaments per resultats, 84 al rànquing de coeficients basats en el rendiment dels deu últims anys i 168 als imports variables (“market pool”).