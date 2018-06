L’Argentina busca rival per un amistós a Barcelona

Les pressions que ha rebut pel conflicte polític entre Palestina i Israel han obligat a l’AFA a suspendre l’amistós entre la selecció argentina i la israeliana que s’havia de jugar dissabte vinent a Jerusalem. Ara es busca rival per a l’equip de Jorge Sampaoli per un partit que es jugaria a Barcelona, des d’on partiria directament a Rússia.

La situació ha afectat també la concentració de l’Argentina a Barcelona, on un grup de palestins ha cremat samarretes de Messi i n’ha mostrat altres tacades amb sang. De fet, diumenge, el màxim mandatari del futbol palestí, Jibril Rajoub, va convidar Messi a no jugar el partit contra Israel i va instar als seus aficionats a cremar les seves camises si ho feia. “Aquest partit és com si nosaltres celebréssim l’aniversari de l’ocupació de Malvines, això seria una aberració, una manca de respecte i una agressió al sentiment del poble argentí”, ha manifestat Husni Abdel Wahed, ambaixador palestí a l’Argentina.