Hisenda demana 19 milions a Cristiano per arribar a un acord

El diari El Mundo publica que l’Agència Tributària espanyola i Cristiano Ronaldo es troben a un pas d’arribar a un acord que posaria punt final al procediment judicial que mantenen, en què el futbolista del Real Madrid està acusat de quatre delictes fiscals per la tributació dels seus drets d’imatge. El portuguès va presentar fa unes setmanes a l’Advocacia de l’Estat, que s’ha fet càrrec de les negociacions en representació de l’Agència Tributària, una proposta formal per la qual acceptava per primera vegada el pagament dels 14 milions que se li reclamen, així com tots els delictes contra la Hisenda pública. Aquesta oferta ja ha rebut, segons El Mundo, una resposta per part de l’Agència Tributària, que demanaria que la xifra oferta pel futbolista portuguès augmentés fins als 19 milions per tancar un acord de conformitat.

Les converses es troben molt avançades. En el cas de tancar-se la negociació, ambdues parts rubricaran un preacord que hauria de ser aprovat de forma definitiva per la Direcció General de l’Agència Tributària que ha estat renovada amb l’arribada del nou Govern espanyol. En tot cas, seria inusual que l’acord no fos ratificat.