LaLiga farà servir el teu mòbil per espiar els bars

La lluita de la lliga de futbol professional contra la pirateria fa un pas més i farà servir el micròfon dels mòbils per espiar si un bar està emetent un partit. Així pot saber si ho fa de forma legal o no, mentre que la geolocalització permet saber on es troba. Si l’usuari accepta les condicions de l’aplicació de LaLiga, que ja té més de deu milions de descàrregues, ho autoritza, segons una informació d’eldiario.es.

La web s’ha fixat que si es baixa ara l’aplicació de LaLiga o s’actualitza a l’última versió apareix la petició habitual d’acceptar terminis i condicions i una segona que demana ajuda per “protegir al teu equip”. Si l’usuari dóna l’OK, l’organisme que regula el futbol estatal avisa que “LaLiga podrà activar el micròfon del teu dispositiu per conèixer si estàs veient partits de futbol. Aquesta informació s’utilitzarà per detectar frau. El micròfon detectarà fragments d’àudio.” La lliga de futbol professional no ha volgut aclarir des de quan es fa servir, però ha deixat clar que no pot escoltar l’àudio del mòbil, sinó que “converteix la senyal en un codi binari” cap a un sistema informàtic que detecta si el bar des d’on s’està captant la senyal ha pagat per emetre el partit. També apunta que els arxius no s’emmagatzemen.