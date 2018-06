Domènec Torrent al New York City

El New York City FC ha anunciat que Domènec Torrent serà el seu entrenador, en substitució del sortint Patrick Vieira, i signarà un contracte fins a final de la temporada 2019/2020. El català pren les regnes d’un equip que es troba en el segon lloc de la Conferència Est de la MLS. Com a primer entrenador, Torrent ha dirigit el Girona i el Palamós. A més, ha estat ajudant de Pep Guardiola en el FC Barcelona, i la seva mà dreta en el Bayern de Munic i el Manchester City.

La relació de Torrent amb Guardiola en les banquetes s’ha allargat onze anys, en els quals han aconseguit 24 títols. “He gaudit molt aquests anys, al costat del meu company i amic íntim Pep Guardiola, però sempre ha estat la meva ambició dirigir un equip com a primer entrenador. No podia tenir una millor oportunitat”, ha manifestat el tècnic gironí. “Sé que tenim un grup de jugadors molt talentós, he vist molts partits i m’agrada la forma en què l’equip juga”, ha comentat també en unes declaracions que recull el lloc web del seu nou club.