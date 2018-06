Rubiales fulmina Lopetegui

Julen Lopetegui ha estat cessat dos dies abans que la selecció espanyola comenci el seu camí en el mundial 2018, l’endemà que s’hagi fet públic el seu fitxatge pel Real Madrid. Ho ha anunciat el president de la federació espanyola de futbol, Luis Rubiales, aquest migdia, en roda de premsa. “Ens hem vist obligats a prescindir de qui fins ara era el seleccionador nacional, Julen Lopetegui. Li desitgem tota la sort del món i som conscients que tot el que aconsegueixi aquest equip serà, en gran part, gràcies a ell, però la selecció és l’equip de tots els espanyols i els que dirigim la federació hem de prendre decisions en funció dels nostres valors”, ha dit abans de rebre les preguntes dels periodistes. “Ens hem trobat amb unes circumstàncies sobrevingudes, amb una negociació lícita però de la qual no se’ns havia informat. Hi ha d’haver un missatge clar per als treballadors de la federació”, ha manifestat també. Rubiales no se sent traït per Lopetegui, però justifica la seva decisió en com s’ha produït el seu fitxatge pel Real Madrid.

El president de la federació espanyola no ha anunciat el nom del substitut de Lopetegui, però ha indicat que “tocarem el menys possible”. Els noms d’Albert Celades i Fernando Hierro suren en l’ambient, en aquest sentit. Quant a la possibilitat que els pesos pesants del vestidor de ‘La Roja’ hagin pressionat per què Lopetegui no sigui cessat, Rubiales ha dit que “tots estem afectats”.