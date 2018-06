Mèxic, Canadà i els Estats Units organitzaran el Mundial 2026

La candidatura d’Amèrica del Nord ha estat l’escollida per organitzar el Mundial de 2026, el primer amb 48 seleccions. La proposta de Mèxic, els Estats Units i Canadà, anomenada United 2026, ha superat a la del Marroc en el Congrés de la FIFA que s’ha celebrat avui a Moscou. En la votació electrònica, la candidatura conjunta nord-americana ha obtingut 134 vots, per 65 del Marroc i una abstenció comptabilitzada entre els vots vàlids dels 203 membres que han exercit el seu dret, ja que Ghana no s’ha presentat i els quatre implicats en l’elecció més Puerto Rico, Guam i Illes Verges, sota administració nord-americana, tampoc han pogut fer-ho.

“El futbol és el gran guanyador avui”, ha indicat Carlos Cordeiro, president de la Federació dels Estats Units, que ha agraït el “privilegi d’organitzar el Mundial de 2026”.