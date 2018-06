Del Bosque: “La destitució de Lopetegui no afectarà l’equip”

Vicente del Bosque, ex-seleccionador espanyol i ex-entrenador del Real Madrid, ha parlat aquest matí, després de rebre un premi, sobre la destitució de Julen Lopetegui com a tècnic del combinat estatal. “Em sembla que no. M’imagino que els jugadors tindran afecte a l’anterior seleccionador però es posaran a disposició, com no pot ser d’altra manera, i actuaran amb la professionalitat més gran de cara al Mundial. Ha de ser un fet fantàstic per a tots ells poder jugar un Mundial”, va dir. “És una situació incòmoda per a la federació espanyola. El president, Luis Rubiales, ja va donar explicacions sobre l’assumpte i ara toca desitjar, tant a Julen en el seu nou càrrec com a entrenador del Reial Madrid com a Fernando Hierro en aquesta responsabilitat tan gran que té ara de cara al Mundial, que ho facin de la millor manera possible tots dos”, ha comentat també.

Del Bosque ha negat que hagi parlat amb algú de la federació sobre la sortida de Lopetegui i ha assegurat que en cap moment li ha passat pel cap que poguessin comptar amb ell. El tècnic de Salamanca no ha volgut valorar, per altra banda, si la decisió és precipitada: “No sé, jo no entro en opinions. Em baso en el que va dir el president de la federació”.