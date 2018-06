Florentino declara la guerra a la federació espanyola

El president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha aprofitat la presentació de Julen Lopetegui com a nou entrenador del club blanc per criticar la decisió de Luis Rubiales de fer fora el tècnic basc a dos dies del debut d’Espanya en el mundial de Rússia. “Aquest és un acte que volíem dur a terme després del mundial”, ha dit, de manera contundent, a l’inici de l’acte, en què ha explicat que el Madrid i l’exseleccionador espanyol van arribar a un acord “respectant les clàusules del contracte” però que “s’havia de fer l’anunci abans del mundial per evitar especulacions”, i creu que la decisió del president de la federació espanyola és “una reacció d’orgull mal entès”. “Ha arribat el moment en què tots els madridistes enfrontem a tota aquesta corrent que va en contra el Madrid en els seus moments més gloriosos dels últims anys”, ha dit Florentino en un discurs victimista.

Julen Lopetegui, per la seva banda, ha assegurat que “avui és el dia més feliç de la meva vida” mentre que “ahir va ser, des de la mort de la meva mare, el més trist”. El tècnic basc ha afirmat que la primera persona a qui li va comunicar la seva vinculació amb el Madrid va ser Rubiales, i assegura que han sigut “professionals, honestos i clares”. Preguntat sobre si li hauria haver actuat d’una manera diferent, Lopetegui ha respòs amb contundència: “M’hagués agradat que Rubiales hagués fet les coses d’una altra manera.”