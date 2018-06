Florentino, amb la destral esmolada

Segurament en cap altre acte de presentació d’un entrenador del Real Madrid s’haurà parlat menys de futbol com en la presentació en societat d’ahir de Julen Lopetegui a la zona noble del Santiago Bernabéu. Poc futbol i molts dards enverinats. Moltíssims.

Després de l’enorme convulsió que ha produït en el futbol espanyol tot el cas Lopetegui, i de la perplexitat amb la qual s’ha seguit tot l’afer a escala mundial, hi havia ahir una gran expectació per saber com gestionaria Florentino Pérez tota la crisi generada en les últimes hores. La incògnita es va desvelar ràpidament. Florentino en estat pur. A l’atac. Amb la destral ben esmolada. El president del Real Madrid va carregar amb duresa des del minut u contra el president de la federació espanyola, Luis Rubiales. Julen Lopetegui va ser el secundari convidat a la festa. Florentino, l’actor protagonista. “Nosaltres volíem que aquest acte s’hagués fet després del mundial, però les circumstàncies ens han portat avui aquí. Tu, Julen, tenies dos somnis, el mundial i poder entrenar el Madrid. Tot era perfectament compatible, però no ha pogut ser. El Madrid i Julen havien arribat a un acord en l’exercici de la llibertat. Nosaltres ho vam comunicar abans del mundial com un acte de transparència. Uns ho han venut com un acte deslleial. Qui ho ha fet, té un sentit patrimonial de les persones feliçment superat en l’Espanya del segle XXI. Jo personalment vaig comunicar l’acord al president de la federació. El que podria entendre’s com un acte de normalitat, s’ha convertit en un acte absurd d’orgull mal entès. Julen ha estat víctima d’una decisió injusta. Hi ha gent que només busca desprestigiar la imatge del Real Madrid”, va etzibar Florentino.

La carta del victimisme. I per a molts, segurament, un missatge amb altes dosis de cinisme. Per a Florentino, Rubiales és aquí l’únic dolent de la pel·lícula i molts, a Madrid, compraran la campanya. La realitat, però, és que el Madrid s’estalviarà finalment pagar els dos milions d’euros de la clàusula de rescissió i té des d’ahir el nou entrenador treballant a ple rendiment per a la planificació esportiva de la temporada 2018/19. També hi ha una altra realitat: el divorci Madrid-Federació és, ara ja sí, total. Guerra oberta Florentino-Rubiales.

Lopetegui, amb ‘jet lag’