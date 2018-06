Kolarov dona tres punts d’or a Sèrbia contra Costa Rica (0-1)

Victòria de Sèrbia per 0-1 en el primer partit de la jornada d’avui en el mundial gràcies a un solitari gol de Kolarov en la segona part contra Costa Rica. Després d’un inici amb ocasions, el partit s’ha calmat una mica. González podria haver avançat a Costa Rica, amb l’espanyolista Óscar Duarte en l’equip titular, en el minut 12 quan ha rematat sol de cap però la pilota ha marxat fora. Sense un dominador clar, tant l’equip tico com Sèrbia han tingut oportunitats per obrir la llauna, però ningú estava encertat. Costa Rica ha tingut dificultats per trobar-se còmode davant una Sèrbia que ha tingut la pilota i ha generat més perill amb Mitrovic. Abans del descans, els ticos han tingut tres ocasions clares, sobretot amb la combinació de Calvo i Venegas, però la pilota ha sortit pel lateral de la xarxa.

Després de la represa, Mitrovic hauria pogut marcar però Keylor Navas ha tingut una bona actuació. El gol, finalment, ha arribat de les botes d’Alensandar Kolarov. El capità serbi ha marcat un golàs de falta fent entrar la pilota per l’escaire i deixant en inútil l’estirada de Navas.

Sèrbia podria haver ampliat l’avantatge en el tram final però ni Milinkovic-Savic ni Kostic han convertit les seves ocasions.