Ni el Brasil ho tindrà fàcil

El mundial ha arrencat amb sorpresa per a tres de les seleccions que entraven en les travesses per aixecar el trofeu el pròxim 15 de juliol a l’estadi Luzhniki de Moscou. Dissabte, l’Argentina no va passar de l’empat contra Islàndia i ahir ni Alemanya ni el Brasil van ser capaços d’estrenar-se amb triomf. Mentre que els germànics van perdre contra Mèxic, la canarinha va haver-se de conformar amb un empat contra Suïssa (1-1). Un resultat inesperat, sobretot per l’etiqueta de primer favorit amb la qual els de Tite han aterrat a Rússia. Ahir, però, van veure rebaixada aquesta aura que l’envolta pels bons resultats obtinguts al llarg dels darrers mesos. No significa que no puguin ressorgir divendres que ve en el duel contra Costa Rica, però s’ha vist que possiblement el camí no serà tan fàcil com alguns podien pronosticar. I és que això és un mundial.

Cal assenyalar que Suïssa apareixia com el rival més exigent en la lluita pel lideratge del grup E, però les sensacions que van deixar els brasilers van distar de les mostrades en partits de preparació. Van reflectir que són un equip prou treballat, però els va faltar aquella màgia que sempre s’espera de cracs com ara Neymar, a qui es va veure voluntariós però encara mancat de ritme. De fet, el d’ahir era el tercer partit –i el primer de caràcter oficial– que disputava des que va caure lesionat a finals de febrer. A més, va rebre un intens marcatge de Behrami que va limitar el seus moviments durant bona part del partit. Tot i això, a les acaballes va estar a prop de marcar i erigir-se en el gran protagonista de la nit.

Aquest paper va ser per a un futbolista blaugrana, Philippe Coutinho, autor de l’únic gol brasiler (20’) registrat ahir al vespre al Rostov Arena. El va aconseguir amb un dels seus millors recursos: el xut des de la mitjana distància. El blaugrana, movent-se per la banda esquerra de l’atac, va conduir la pilota per la frontal de l’àrea fins a trobar un espai per xutar. La pilota va enroscar-se fins a traspassar la porteria helvètica, sense que Sommer pogués evitar-ho. Un gran gol molt similar a dos dels que ha signat l’última temporada amb la samarreta blaugrana. El primer contra el Girona al Camp Nou i el segon, també a l’estadi, contra la Real Sociedad, coincidint amb l’última jornada de lliga.

Pel que fa al gol de Suïssa, va arribar tot just arrencar la segona part (50’). Zuber va rematar de cap un córner picat per Shaqiri en una acció protestada pels brasilers en apreciar que el davanter havia empès Miranda per guanyar la posició dins l’àrea. Però ni les protestes ni el VAR van fer variar la decisió del col·legiat, el mexicà César Ramos, a l’hora de concedir un gol que va premiar l’ordre tàctic dels homes dirigits per Vladimir Petkovic.

Molta artilleria