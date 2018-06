Lukaku llueix olfacte amb dos gols contra Panamà (3-0)

Bèlgica ha signat una primera part decebedora contra Panamà, però ha reaccionat a la segona fins signar una golejada 3-0 amb una volea impressionant de Mertens i l’instint assassí de Lukaku.

Bèlgica ha tingut la sortida esperada, amb ambició, domini, combinació i arribades. Carrasco ha rematat fluix en la primera ocasió clara. El problema és que ha estat un miratge i els homes de Robert Martínez aviat han pecat de lentitud en la circulació de pilota contra un rival ben posicionat i que no dubtava a recórrer a les faltes per tallar qualsevol acció. El talent dels europeus ha comportat opcions per avançar-se, sobretot en un eslàlom de Hazard que ha rebutjat Jaime Penedo. Una primera part decebedora d’una de les candidates a fer soroll al mundial.

La segona part ha començat de forma immillorable per a Bèlgica amb una volea dins l’àrea de Mertens als dos minuts. El davanter del Nàpols ha signat un golàs, que a punt ha estat de neutralitzat Murillo poc després. El panameny no ha sabut definir davant Courtois en l’única opció dels americans, tancats sense patir, però alhora sense saber sortir. Les esperances de Panamà han mort en el 69’ amb una centrada de luxe amb l’exterior de De Bruyne i la rematada de cap de Lukaku en el 2-0.

El màxim golejador de la història de Bèlgica ha marcat ja en el debut i ho ha fet per partida doble. En el 75’ Hazard ha conduït una contra i ha deixat Lukaku sol davant del porter, a qui ha superat per alt.