Els tècnics del ministeri d’hisenda (Gestha) s’han mostrat avui contraris al principi d’acord que l’erari públic té amb Cristiano Ronaldo perquè es declari culpable de quatre delictes de frau fiscal, acceptant dos anys de presó i una multa de 18,4 milions.

“Un cop superat àmpliament el termini fixat pel codi penal de dos mesos des de la notificació de la investigació judicial per admetre els delictes i el pagament de la multa s’ha impulsat aquest acord amb sospitosa urgència, tractant d’anticipar-se al procés de canvi en la cúpula del ministeri d’hisenda després de la moció de censura que va derrocar l’anterior govern.” Així expressen els tècnics d’hisenda en un comunicat la sospita que hi ha hagut un tracte de favor a Cristiano Ronaldo, a qui se li perdonen amb l’acord uns nou milions d’euros. Per això demanen que es torni a negociar en condicions més dures. “Hisenda s’ha de replantejar l’oferta de negociació, amb el reconeixement de les quotes defraudades denunciades i unes multes que no siguin més baixes que el procés administratiu a canvi d’una rebaixa de dos graus de les penes de presó.”

Des de Gestha entenen també que s’hauria de contemplar reclamar “responsabilitats penals” als assessors legals i fiscals de l’estrella madridista perquè són els creadors de la trama evasora que ha comportat els delictes fiscals entre 2011 i 2014. Els tècnics tabé han recordat que Cristiano Ronaldo s’ha beneficiat de la llei Beckham per partida doble, tributant menys i pagant només pel que guanyava a Espanya i no pel total, com li hauria pertocat.

Finalment, demanen que la prescripció dels delictes fiscals passi de quatre a deu anys per tenir més marge per investigar trames “sofisticades i complexes” com la de Cristiano Ronaldo.