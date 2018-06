Japó sorprèn a una Colòmbia amb deu homes (1-2)

Victòria de Japó per 1-2 contra una selecció de Colòmbia que només ha estat en igualtat de jugadors els tres primers minuts, i és que en el minut 3, Colòmbia s’ha quedat amb deu jugadors després de l’expulsió de La Roca Sánchez –la segona més ràpida en un mundial– per unes mans dins l’àrea, i ha permès que Kagawa avancés el combinat japonès des del punt de penal. La selecció cafetera, però, ha fet servir el gol el contra com a motivació i no ha abaixat els braços en cap moment. Falcao ha tingut dues ocasions clares per aconseguir un empat que ha arribat a pocs minuts del descans. L’autor ha estat Quintero, que ha fet un gran partit, amb un gran xut de falta que ha passat per sota la barrera del Japó i ha superat Kawashima.

Després de la represa, però, l’esforç ha començat a passar factura als colombians, tot i l’entrada d’homes com James, i això ho ha aprofitat Japó per acostar-se a la porteria d’Ospina. El Japó ho intentava i Colòmbia, amb el jugador del Girona Mojica a l’onze titular però amb el blaugrana Mina a la banqueta, ha tingut només alguna ocasió de James per somiar amb un resultat millor. I, en el minut 75, en la sortida d’un córner, Osako de cap ha posat l’1-2 en el marcador. Els sud-americans no s’han rendit, però el resultat ja no s’ha mogut.