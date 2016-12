Una taca en un any per emmarcar

El Girona ha tancat un any a Montilivi amb el qual n'hi ha per fregar-se els ulls, immaculat de derrotes en els 22 partits de lliga regular (dotze de la temporada passada i deu d'aquesta) i amb una única taca, però que va ser un autèntic forat negre: el 0-1 contra l'Osasuna amb l'ascens a primera en joc. Val a dir, però, que l'empat o una victòria per un gol a partir del 3-2 en aquest partit hauria servit perquè el 2016 fos totalment net de derrotes, però no pas perquè el Girona hagués assolit l'ascens.

Curiosament, l'1-0 contra el Valladolid del dia 4 de gener va trencar una sèrie molt deficient a Montilivi. L'equip de Machín havia perdut dos partits en set dies a casa el desembre del 2015 (Còrdova, 1-2 i Elx, 0-1) i la trajectòria com a local en l'exercici 2014/15 fins al parèntesi de Nadal era molt erràtica: 7 punts de 36 a Montilivi. Com si el Girona encara estigués sota els efectes de les dues plantofades que va rebre al final de la temporada 2013/14: l'1-1 contra el Lugo (adéu a l'ascens directe) i l'1-4 contra el Saragossa (eliminats de la fase d'ascens després del 0-3 a favor de l'anada).

Fortalesa

L'esmentat 1-0 contra el Valladolid va ser l'inici d'una sèrie tan productiva com inesperada. L'equip ja no va perdre cap dels dotze partits que quedaven de lliga regular (vuit victòries i quatre empats) i es va plantar al play-off amb el factor camp a favor. Li va tocar aixecar dos 2-1. Ho va aconseguir contra el Còrdova, però no pas contra l'Osasuna. El balanç absolut del 2016 és de 15 victòries, 8 empats i 1 derrota, amb 41 gols a favor i 16 en contra.

Invictes

Dels 22 equips de segona A, només n'hi ha tres que no han perdut cap partit com a local. A banda del Girona (22 punts de 30 a casa), hi ha el líder Llevant, que únicament ha cedit dos empats al Ciutat de València (23 punts de 27), i el Tenerife, que a l'Heliodoro no ha perdut però hi ha empatat més que no pas guanyat (18 punts de 30). Els altres equips més productius com a locals són el Getafe i el Cadis (21 punts), tot i que ja tenen la taca d'una derrota. A l'altre extrem hi ha l'UCAM, que ja ha deixat escapar 18 punts a la Condomina (2 victòries, 3 empats i 4 derrotes). La ratxa actual del Girona com a local segueix el mateix camí que el millor any a segona A del Girona a Montilivi, amb Rubi: 15 triomfs, 3 empats i 3 derrotes en la lliga regular (48 punts de 63).

jornada 34 (16 d'ABRIL)

jornada 41 (29 de MAIG)

jornada 36 (1 de MAIG)

jornada 26 (21 de febrer)

jornada 28 (5 de març)

jornada 22 (23 de gener)

jornada 30 (20 de març)

jornada 32 (3 d'ABRIL)

jornada 12 (30 d'octubre)

jornada 8 (2 d'octubre)

jornada 17 (4 de desembre)

jornada 19 (4 de gener)

‘PLAY-OFF', 2A EL. (18 de JUNY)

‘PLAY-OFF', 1A EL. (9 de JUNY)

jornada 6 (22 de setembre)

jornada 4 (11 de setembre)

jornada 19 (17 de desembre)

jornada 15 (19 de novembre)

jornada 13 (5 de novembre)

jornada 10 (15 d'octubre)

jornada 2 (27 d'agost)

jornada 39 (21 de MAIG)

jornada 24 (7 de febrer)

jornada 21 (17 de gener)