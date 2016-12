Penitència grana

Més que una eliminatòria atractiva contra un rival de primera, els setzens de final de la copa s'han convertit, per al Nàstic, en una penitència. El 0-3 de l'anada, que va deixar l'eliminatòria sentenciada, i el fet d'afrontar la tornada avui, quan la majoria d'equips de segona A ja fa dies que estan de vacances, han convertit l'eliminatòria en una nosa per a un equip que voldria desconnectar i recarregar piles per al gener, en què necessita una reacció immediata.

Tot i això, el tècnic, Vicente Moreno, busca el costat positiu de l'enfrontament i el planteja com una oportunitat per millorar la imatge: “Hem d'oblidar el 0-3 perquè no podem caure en l'error d'afrontar el duel amb una predisposició negativa. És una oportunitat per fer un bon partit contra un bon rival i en un bon estadi, i acabar l'any amb bones sensacions.” Moreno, que no té lesionats, es va emportar ahir a Vitòria molts titulars i cap jugador del filial.

El tècnic admet que l'aturada nadalenca, més curta del compte pel partit d'ahir, és positiva per al seu equip. “Agafar distància, carregar-nos d'energia, ens anirà bé per veure on pot ser la solució i tornar amb més força”, va dir Moreno, que no amaga que voldria els reforços “com més aviat millor per tal que sumin de seguida i s'adaptin a l'equip”. De Manu Barreiro, que ha de ser el segon fitxatge, va dir que és un bon jugador i que el coneixen molt bé.