Un desembre per oblidar

Definitivament, el final d'any del Nàstic és per oblidar. Si en la lliga un mal mes de desembre ha enfonsat els grana a la cua de la classificació, en els setzens de final de la copa no ha tingut cap opció contra un Alavés altament efectiu. Ahir, en la tornada, els bascos van confirmar el seu accés als vuitens de final amb una altra victòria còmoda contra el Nàstic, que ja havia estat clarament superat en l'anada (0-3). Els grana ni tan sols van poder lluitar per la victòria del partit, ja que l'Alavés no va trigar a fer el primer gol (12') i Kakabadze va ser expulsat en l'acció del penal que va suposar el segon gol (30'). Els locals encara van fer un tercer gol abans del descans, que va donar pas a una segona meitat totalment prescindible. Al Nàstic li toca ara esborrar de la memòria l'últim mes, recarregar piles i moral en l'aturada nadalenca i afrontar l'inici del 2017 conscient que ha de protagonitzar una gran reacció per creure que la permanència és possible. Els reforços d'hivern hi hauran d'ajudar molt.

I això que el Nàstic, amb un equip amb molts titulars habituals i el debutant Reina, va començar amb ganes de reivindicar-se, de donar bones sensacions, tal com va demanar Vicente Moreno abans del partit. Els grana, però, no tenien gaire profunditat i eren innocents quan arribaven a l'àrea rival. L'Alavés, en canvi, es va mostrar de seguida molt més concloent en atac i Edgar Méndez va rebre una passada en profunditat que el va deixar sol davant Manolo Reina i no va perdonar. Si algú podia tenir algun dubte sobre l'eliminatòria, l'Alavés no havia trigat gaire a esvair-lo. Una passada de Tejera a Àlex López, que el de Calafell va completar amb un xut massa creuat, va ser la millor ocasió del Nàstic en la primera meitat. Poc després, les coses es van acabar de complicar del tot quan Kakabadze va cometre penal sobre Rubén Sobrino, va veure la segona targeta groga i va ser expulsat, amb una hora encara per disputar-se. Sobrino no va fallar el llançament. Els grana, tocats per les circumstàncies, van tenir poca resposta i encara van veure com, abans del descans, Krsticic feia el tercer amb un xut ajustat. Amb el 6-0 global, i onze contra deu, la segona meitat va sobrar del tot, amb alguna ocasió de gol del Nàstic però més de l'Alavés.