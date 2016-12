Un any per assentar les bases

Avui fa un any, el Barça B estava en crisi. L'equip de Gerard López, a una jornada per acabar la primera volta, ocupava posicions de promoció de descens (acabaria la primera volta antepenúltim) i la plantilla sembrava dubtes. Però l'any 2016, que va arribar amb nou fitxatges al gener, va canviar del tot la cara i les sensacions de l'equip. 33 punts va sumar en la segona volta del curs passat, que van servir per la permanència i per assegurar les bases del lideratge actual. Els de Gerard són primers en la taula amb 39 punts, i igualen la marca del Reus el curs anterior en aquest moment.

En total, doncs, el Barça B ha sumat 72 punts l'any 2016; una puntuació que el situa entre els millors de la categoria en l'any natural, només superat per l'Hèrcules (va signar 41 punts en els 19 partits del 2016 el curs passat) i l'Alcoià. I és que a partir de la jornada 20 els de Gerard van sumar 22 de 24 punts, un fet que els va portar a somiar en la promoció d'ascens, ja que es van arribar a situar a quatre punts de diferència del quart classificat.

Mirant cap al futur