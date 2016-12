Res que no s'hagi fet abans

El Nàstic necessita una gran reacció el 2017 per aconseguir la permanència, però no és res que altres equips –i ell mateix la temporada 2010/11– no hagin fet abans. Hi ha tretze equips que en les dues últimes dècades –des de la temporada 1997/98, la primera amb 22 equips a segona A– van arribar a la dinovena jornada de lliga amb els 16 punts que té ara el Nàstic o menys i que van aconseguir la permanència després d'assolir –o acostar-s'hi molt– els 50 punts, la xifra que se sol prendre com a referència pel que fa a la salvació.

Hi ha algun cas espectacular, com el de l'Hèrcules el curs 2012/13, que en la dinovena jornada tenia 14 punts, a sis de la zona de permanència –com ara el Nàstic–, i va acabar la lliga dissetè, amb 50 punts; el Poli Ejido 2001/02, que va passar dels 13 punts als 50 i va acabar divuitè; i, sobretot, l'Sporting de Gijón del curs 1997/98, amb 15 punts després de dinou jornades –tenia les places de permanència a quatre punts– i que va acabar la lliga novè amb 59.

El Nàstic es va salvar la temporada 2010/11 després d'arribar a la dinovena jornada amb 16 punts –a cinc de les places de permanència, un més que ara–, però no ho va aconseguir l'any següent, en què només tenia 13 punts per Nadal i va acabar la lliga amb 31 punts, a 16 del divuitè. L'anterior descens a segona B va ser la temporada 2001/02, en què tenia 15 punts en la jornada 19, set menys que el primer equip en zona de permanència. Els grana van fer una gran segona part de lliga, però els 49 punts finals no els van servir per salvar-se.