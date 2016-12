Vicente Moreno renuncia a la banqueta del Nàstic

Vicente Moreno ha presentat la renúncia com a entrenador del Nàstic. L'entitat grana va publicar un comunicat en què es donava un termini de tres dies (fins al 28 de desembre, quan l'equip torna als entrenaments) per acceptar o rebutjar la dimissió. Tot i això, el fet que el tècnic no es vegi amb cor de tirar endavant la situació de l'equip –cuer a segona A, a sis punts de la salvació– ha aplanat el camí a la junta directiva per acceptar-la.

Vicente Moreno va comunicar al Nàstic que renunciava al seu càrrec divendres passat. La marxa de l'equip, cuer a sis punts de la salvació i eliminat de la copa, ha estat el detonant principal de la decisió del tècnic, que confiava, després dels bons resultats al novembre, que l'equip redrecés el rumb. Les tres derrotes consecutives en la lliga i l'eliminació en la copa al desembre han estat definitives.

El club confiava en la figura de Vicente Moreno, tal com havia reconegut públicament el president Josep Maria Andreu, i deixava la reacció de l'equip en mans dels canvis en la plantilla que s'han de produir al gener. De fet, el conjunt grana està en plena reconstrucció, ja que s'ha reforçat amb dos jugadors que han de marcar la diferència: Achille Emaná i Manu Barreiro. Per tot plegat, la decisió de Moreno, que ara té les hores comptades al Nou Estadi, ha estat sobtada.