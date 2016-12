L'optimisme queda intacte

A Vilassar hi ha la creença que el 2017 serà un gran any. L'últim resultat (3-5, a Palamós) va ser una dosi enorme d'adrenalina per al conjunt de Manel Moya, que necessitava la victòria de manera imperant. Amb una trajectòria erràtica a casa –encara no hi han guanyat–, els partits a domicili han permès al conjunt maresmenc continuar connectat a la permanència. L'última victòria, que els va acostar a dos punts havent-se disputat mitja lliga, és un motiu per creure en la salvació.

“La victòria a Palamós va ser essencial. D'una altra manera hauríem acabat la primera volta molt lluny i amb males sensacions, però el resultat ens dóna un plus de moral”, admet Roger Matamala, màxim golejador de l'equip amb quatre gols, dos dels quals van ser la setmana passada: “Fer 17 punts en la primera volta són molt pocs i, si ens haguéssim quedat amb menys, hauríem d'haver fet una segona volta extraordinària. Però ara tenim la salvació a prop i això ens dóna moral”, continua el davanter.

Trajectòria a domicili