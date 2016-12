El Manchester City dóna ales

En l'entrenament que el Girona farà aquesta tarda, el primer després del parèntesi per vacances, hi haurà dues cares noves. No s'ha ni obert el mercat d'hivern i el club ja té tancades dues incorporacions, que presentarà aquest matí. La connexió amb el Manchester City ha permès reforçar els carrils, amb el retorn a Montilivi de Pablo Maffeo i l'arribada d'Angeliño Tasende, un altre jove de molta projecció. En zona d'ascens directe, el Girona vol augmentar la competència i el nivell per tenir més garanties d'èxit, i el City s'hi posa bé.

Tot i que tenen característiques diferents al terreny de joc, el perfil de Maffeo i Angeliño és molt comparable. Nascuts tots dos el 1997, van ser fitxats fa anys pel City com a perles per desenvolupar. I tots dos, internacionals en categories inferiors de la selecció espanyola, han acabat arribant al primer equip, amb el qual han debutat aquesta temporada en la lliga de campions. Angeliño, que prometia des de molt petit, va estar sis anys al Deportivo, i el 2012, amb interès dels principals clubs de la lliga espanyola, va preferir fitxar pel City. El gallec va continuar creixent als equips inferiors del club citizen, que el va fer jugar amb l'equip que té en la MLS americana la temporada passada. A l'estiu, es va integrar a l'activitat del primer equip –va jugar un partit de la copa de la lliga i un de Champions–, que alternava amb participació en partits del filial.

L'esquerrà, més ofensiu

El Girona ja s'havia interessat l'estiu passat per Angeliño, que té unes característiques que es poden adaptar molt bé al carril. L'exjugador del Deportivo, que al gener farà 20 anys, destaca per les seves aptituds amb la cama esquerra i per la profunditat que pot aportar a la banda. Té una vocació més ofensiva que Maffeo, que destaca molt més per la seva intensitat defensiva. El barceloní tindrà l'avantatge que, a diferència de fa un any, arribarà a Montilivi amb les peculiaritats del sistema de joc de Pablo Machín ben assimilades. A l'exjugador de l'Espanyol li va costar tenir protagonisme al carril dret, però va acabar acumulant força minuts. Especialment en la recta final de la lliga regular i en la fase d'ascens, en què va jugar tres dels quatre partits (dos de sencers). Maffeo va tancar la segona volta a Montilivi amb 542 minuts i va ser molt útil sobretot quan Machín apostava per un carril més centrat en la intensitat defensiva que en l'arribada fins a la línia de fons. El barceloní, com van fer l'estiu passat Ramalho, Sandaza i Cifu, comença avui la seva segona etapa com a jugador del Girona.

Dos llocs, cinc homes