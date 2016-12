La fi de l'era Vicente Moreno ja és un fet

Era un desenllaç anunciat des que el 23 de desembre passat Vicente Moreno va presentar la dimissió al Nàstic, però ahir va ser oficial: el tècnic valencià ja no dirigirà més el conjunt tarragoní, ja que ahir el club grana va anunciar que acceptava aquesta dimissió. L'entrenador de l'últim ascens, i amb el qual el Nàstic es va quedar l'any passat a les portes de pujar a primera dimissió, tanca una etapa de poc més de tres anys a Tarragona. Avui, a dos quarts d'una, Vicente Moreno s'acomiadarà del club i explicarà les raons del seu adéu davant els mitjans.

Serà a partir de llavors quan el club concretarà els moviments i farà públic el nom del seu relleu. Qui té més paperetes d'assumir el càrrec de Vicente Moreno és l'exentrenador del Betis Juan Merino, amb el qual el club fa dies que manté contactes. La idea amb què treballa el Nàstic, sempre que les negociacions es tanquin i no hi hagi contratemps, és que el nou tècnic pugui dirigir la sessió d'entrenament de demà, que és la primera després de les vacances de Nadal.

Sigui com sigui, el futur entrenador del Nàstic tindrà força temps per preparar el pròxim partit, que es disputarà el diumenge 8 de gener al Nou Estadi contra el Tenerife. Durant aquests dies, més enllà de pensar en el següent partit de lliga, s'esperen força moviments, ja que una de les prioritats del club és reforçar la plantilla per sortir de la delicadíssima situació en què es troba l'equip.