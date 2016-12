Amb joventut cap a l'elit

Angeliño Tasende farà 20 anys la setmana que ve i Pablo Maffeo no els farà fins al juliol. En ple camí progressiu d'una trajectòria molt prometedora, els dos jugadors nascuts el 1997 han viatjat junts des de Manchester cap a Girona amb la idea d'acumular experiència a Montilivi. Integrats durant els primers mesos de la temporada en la dinàmica diària d'un club capdavanter, el Manchester City de Pep Guardiola, tots dos aterren a Girona amb la missió de contribuir a l'ascens a primera divisió, un dels al·licients que han trobat a l'hora de decidir-se pel conjunt blanc-i-vermell.

L'arribada de Maffeo i Angeliño és un altre senyal de la connexió cada vegada més forta entre el Manchester City i el Girona. Encara podria caure alguna altra peça, com Rubén Sobrino, cedit pel club citizen a l'Alavés. “Se sap de totes que hi ha molt bona relació, que ja hem tingut força situacions i que estem treballant en aquest marc de bona relació. I estem molt contents de poder arribar a aquest tipus d'operacions”, reconeixia el director esportiu, Quique Cárcel. “Però el mercat és més ampli. Si realment el City ens pot ajudar, ho aprofitaríem, però no estem pensant només en aquesta relació”, va puntualitzar Cárcel, que té com a prioritat reforçar la davantera però tampoc tanca la porta del tot a cap més moviment, ni d'entrada ni de sortida. “Per fitxes, en principi no hauríem de fer cap més moviment, però és veritat que el mes és molt llarg. Estem molt contents amb tota la plantilla, i si l'estem reforçant no és per treure minuts als jugadors sinó buscant la màxima competència possible.”

Els carrils són un bon exemple d'aquesta competitivitat màxima, perquè Maffeo i Angeliño lluitaran amb homes com Aday, Coris i Cifu. “Fa la sensació que en tinguem molts, però és una posició molt complicada, que genera molta feina, i ja tenim l'experiència de saber que és molt important tenir-la molt ben coberta”, defensa el director esportiu.

Tant Maffeo com Angeliño tenen l'handicap d'haver competit molt poc aquesta temporada –aparicions comptades en la Champions, la copa de la lliga i l'equip sub-23 del City–, però estan en bones condicions i confien tenir protagonisme. “L'any passat vaig estar molt bé aquí, em vaig relacionar bé amb els companys i el cos tècnic i he decidit tornar”, va argumentar el jugador barceloní, acompanyat per tota la família a la sala de premsa. Maffeo creu que la segona etapa en el Girona li pot permetre “aprendre molt i agafar experiència”, a més d'ajudar l'equip a defensar el lloc d'ascens directe que ocupa. Angeliño també aterra amb molta motivació. “A la meva edat, em fa falta jugar minuts. Espero fer-ho i créixer com a jugador.” El gallec serà l'únic carriler esquerrà, un cop confirmada la marxa de Saúl García. Seguit des de fa temps per Cárcel –“a l'estiu va ser impossible perquè en Pep el volia veure, i ara l'hem pogut dur tot i que tenia altres ofertes importants”–, Angeliño té vocació ofensiva i tant ell com el director esportiu estan convençuts que s'adaptarà molt bé a la peculiaritat del carril.