El mercat: l'esperança dels rics i un càstig per als pobres

Amb tants equips implicats en la part baixa del grup tercer de la segona B, aquest mes de gener s'espera molt de moviment als despatxos. Els equips volen refer els errors de planificació en la plantilla i molts d'ells ja s'han afanyat a mirar al mercat per aconseguir jugadors de refresc.

El Llagostera, per exemple, ja ha començat amb les incorporacions de Gavilán i de Javi Chica, mentre que el Sabadell i el Lleida volen elements nous a les plantilles. A l'altre costat de la balança hi ha l'Hospitalet, el Prat i el Gavà, que no gaudeixen de tants recursos i per això els costarà apuntalar les seves demarcacions.

“Tot el que sigui per millorar la plantilla, amb la qual estic molt content, benvingut sigui”, explica el tècnic de l'Hospi, Ismael Garcia: “Però per molt bé que t'hagis portat aquest any, si no hi ha diners no arribaran els regals”, va afegir-hi.

L'entrenador del Gavà, Óscar Mena, també ha demanat més reforços al·legant que, si no, l'equip no podrà mantenir la categoria (disposa de 18 efectius justos), però primer han de posar en ordre els pagaments dels jugadors que ja hi són. A més, haurà d'estar atent amb les sortides perquè ja ha transcendit l'interès de diversos equips, entre ells el Mirandés, pel pitxitxi Boris Garrós. El Prat, senzillament, no preveu moviments, en gran part perquè no poden fer esforços econòmics.

El Sabadell i el concurs