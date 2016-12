Equilibris a la porteria

Després d'una primera presa de contacte suau a Torres de Palau, dimecres a la tarda, la plantilla del Girona va apujar la intensitat i va fer ahir dos entrenaments: un de llarg a les instal·lacions Top Ten, a Tordera, i un altre a la tarda a Montilivi, entre el gimnàs i el camp annex. Ja sense Bounou, que no ha tornat a Girona ni ho farà fins que acabi la seva participació en la copa d'Àfrica –en funció de l'evolució del Marroc en la competició, que té programada la final el 5 de febrer–, l'equip s'acostuma a treballar amb un sol porter amb fitxa professional, René Román. A més de Gianni Cassaro, que treballa des del primer dia amb el primer equip, s'hi ha integrat de ple l'altre porter del Peralada, Richi Paz. Ahir també hi havia el porter del juvenil Alberto.

Sense Bounou, Gianni s'acostumarà durant el mes que ve a ser el suplent del Girona –i, per tant, a preparar-se per a qualsevol contratemps amb René– i Richi Paz haurà d'estar a punt per si ha de ser convocat per Machín. Un escenari diferent i amb un punt de risc, tot i que René el relativitza: “No canvia res. Treballem igual com ho hem fet des del primer dia. La qüestió és estar bé, intentar ajudar l'equip, tenir bones sensacions i competir. Tot el que hem fet els últims mesos.” Bounou ja s'havia perdut tres jornades de lliga –a Valladolid, a Cadis i al camp de l'UCAM– per convocatòries amb la seva selecció, però ara el parèntesi és molt més llarg. I qualsevol problema de René generarà maldecaps. “Ni hi pensem. Si t'ha de passar alguna cosa, et pot passar entrenant, jugant o estant a casa. A més, tenim altres porters que estan treballant bé. Hem de prendre'ns-ho amb tota tranquil·litat, no posar-nos a pensar què passarà”, explica l'exporter del Llagostera.

Sense Bounou, René té l'oportunitat d'acabar-se de consolidar com a porter titular del Girona, lloc que ja s'havia guanyat les últimes jornades. I això que va començar com a suplent i, de les tretze primeres jornades, només va jugar els dos partits en què el marroquí era fora. Després del 0-1 al camp de l'UCAM, però, Machín va mantenir René, a qui només va fer descansar a Osca, abans de quatre titularitats seguides més. “Sempre vols jugar-ho tot, però estic satisfet, més que res per la dinàmica de l'equip, la posició i l'ambient que vivim”, diu l'andalús, que recepta constància per defensar el lloc de privilegi que ocupen: “Hem refrescat la ment per vacances, però no ens hem de relaxar. Queda molta lliga i hem de continuar-hi posant la il·lusió i les ganes que hem mostrat fins ara.”