Juan Merino va ser clar i contundent en la seva presentació com a entrenador del Nàstic, pocs minuts després de dirigir la primera sessió d'un equip que ahir mateix va tornar de les vacances de Nadal. “S'ha perdut humilitat i sacrifici, i cal recuperar-ho”, va afirmar el tècnic andalús, conscient que la il·lusió i l'ambició mostrades la temporada passada per un Nàstic acabat d'ascendir s'han trobat a faltar fins ara. La missió principal de l'extècnic del Betis és “convèncer els jugadors que són més bons, que hi ha un gran equip”. “Els jugadors no m'enganyen: ara no estan en el seu millor moment i s'hi han de posar”, diu Merino, que considera que la plantilla té potencial per sortir de l'última posició i conquerir la zona de permanència, ara a sis punts dels grana. Això sí, els reforços d'hivern hauran de posar-hi molt de la seva part –Merino veu Emana, Barreiro i Luismi il·lusionats i convençuts– i no compta amb els futbolistes que fins ara no han demostrat la seva vàlua: “No estic aquí per perdre el temps.” El tècnic adaptarà el sistema de joc als futbolistes i a les circumstàncies, i sap que ha de treballar la pilota aturada en defensa.

Merino va afirmar en la presentació, acompanyat del president, Josep Maria Andreu, i del director esportiu, Emilio Viqueira, que ell és el primer interessat que les coses surtin bé –“vinc a jugar-me el meu futur com a entrenador”– i que va acceptar l'oferta del Nàstic perquè “és un club amb capacitat, respectat, en què es cobra puntualment i amb expectatives de creixement”. Merino ha tingut èxit dues vegades com a tècnic de recanvi del Betis i va recordar quan va dirigir, al costat de Carlos Ríos, un Recreativo que van agafar en una situació semblant a la del Nàstic el curs 2010/11 i que va acabar la lliga en la dotzena posició.