L'any de les seves vides

El 2016 serà, per sempre, un any històric a Reus. Poc temps després que el club roig-i-negre renovés ambicions amb l'arribada de Joan Oliver a l'accionariat i després d'un primer intent, amb fase d'ascens sense èxit, aquest últim any tot ha anat rodat. Campió a segona B, l'equip entrenat per Natxo González es va jugar pujar a segona A per la via directa amb el Racing de Santander, al qual va derrotar tant a El Sardinero com al municipal roig-i-negre, i va accedir així al futbol professional per primera vegada en la seva història per la porta gran. I, en la categoria de plata, el debut no podia ser gaire millor. Considerat l'equip revelació, s'ha mantingut sempre a la zona alta.

L'exhibició d'El Sardinero

Regular i sòlid, el Reus es va mantenir tota la temporada a la zona alta del grup tercer de segona B i va arribar a la recta final en la segona posició. En l'últim partit de la lliga regular, va tenir un cop de sort que va premiar una temporada ascendent: el líder, el Vila-real B, va empatar al camp de l'Espanyol B, de manera que la victòria per la mínima a Cornellà amb gol de Ricardo Vaz (0-1) li va permetre acabar el campionat en la primera posició i disputar l'eliminatòria directa d'ascens. El Racing de Santander, un clàssic de primera, un històric en hores baixes, era l'obstacle dels reusencs en el camí a la categoria de plata. El Reus de Natxo González va mostrar tots els seus recursos i la seva personalitat en un partit d'anada memorable a El Sardinero: rigorós en defensa, persistent en la circulació i altament eficaç en atac. Vitor i Dinis en la primera meitat, i David Haro en la segona van traduir en gols la superioritat dels roig-i-negres i van deixar l'ascens encarrilat (0-3).

Només quedava confirmar la gesta en la tornada, que el Reus va afrontar amb prudència i ambició. Per esvair dubtes, David Haro va marcar en els primers minuts, i va convertir la resta del partit en una espera fins a l'esclat de l'eufòria. Amb el xiulet final de l'àrbitre, va començar la festa, sobre la gespa –amb la inevitable invasió de camp de l'afició–, als vestidors –amb tothom passant per les dutxes– i al centre de la ciutat. Reus se situava en el mapa del futbol professional.

Jugadors que es fan grans

Per al debut a segona A, el club roig-i-negre va confiar en el bloc de l'ascens, capitanejat per un Natxo González que tornava a segona A després d'ascendir amb l'Alavés. Aquella experiència no va ser bona per al tècnic basc, ja que va ser destituït aviat, però sí que ho està sent aquesta. El Reus s'ha mostrat durant els primers quatre mesos de competició com un equip seriós, sòlid, amb ganes de tenir la pilota i dinàmic en atac. Edgar Badia, Ramon Folch i Fran Carbia, entre altres debutants a segona A, s'han reivindicat com a jugadors més que vàlids per a la categoria de plata i el Reus s'ha mantingut sempre a la zona alta, amb l'etiqueta merescuda d'equip revelació.