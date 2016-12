Els reforços ja hi són

“Chrisantus, Vitor, Haro i Querol són els nostres principals fitxatges d'hivern.” Ho va dir fa uns dies el màxim accionista del Reus, Joan Oliver, i és el pensament de la direcció esportiva i el cos tècnic, que esperen que els quatre futbolistes guanyin protagonisme dins d'un equip que ha funcionat sense ells, malgrat que quan va començar la temporada estaven cridats a ser importants. El Reus no té la urgència de reforçar-se en el mercat d'hivern, tot i que estarà atent a les oportunitats que se li presentin per si cal incorporar algun futbolista, sobretot per al mig del camp i l'atac.

Macauley Chrisantus va aterrar a Reus amb ganes de reivindicar-se després d'haver estat considerat una de les grans promeses del planeta i de no haver-se consolidat a Alemanya, a Las Palmas, a Turquia i a Grècia. Va començar la lliga com a titular, però es va lesionar en la segona jornada i va estar dos mesos i mig de baixa. Va sortir en la segona meitat en tres partits i no es va estrenar com a titular fins a la dissetena jornada, a casa contra el Còrdova. No va jugar a Sevilla i va tornar a ser titular contra l'Elx, en la segona derrota seguida del Reus a casa. L'equip roig-i-negre, el gran problema del qual és la falta d'efectivitat en atac, espera l'aportació golejadora d'un davanter que encara no ha marcat.

Hi havia moltes ganes de veure a segona A Vitor Silva, un futbolista amb passat en la primera divisió portuguesa i que era el jugador que marcava la diferència a segona B. Però va començar lesionat per unes molèsties al genoll que van fer que es perdés les deu primeres jornades de lliga. Després va jugar dues estones en què va mostrar la seva categoria abans de tornar-se a lesionar, aquest cop en un turmell, cosa que va fer que tornés a veure els partits del Reus des de la graderia. En principi, el portuguès hauria d'estar a punt per tornar a jugar després de l'aturada nadalenca.

David Haro va ser un dels futbolistes clau la temporada passada, amb participació i gols importants per a la consecució de l'ascens. Llavors va tenir uns problemes físics al cap del fèmur que se li van reproduir a l'estiu. Així, va començar la temporada del seu debut a segona A lesionat i no es va poder estrenar en la categoria de plata fins a la tretzena jornada. David Haro, amb el dinamisme i la polivalència que agrada a Natxo González per a l'atac, ha estat dues vegades titular en els últims partits i s'espera que tingui molts minuts el 2017.

David Querol va tornar a casa a l'estiu després d'haver demostrat a Llagostera nivell per a la segona A. És per això que se n'espera molt, del reusenc, però els problemes físics i la competència en atac li han restat continuïtat. Només ha estat titular en quatre partits i no ha marcat. Ara, però, ja està al cent per cent i té ganes de reivindicar-se.