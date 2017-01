“Sabem que és complicat, però volem tornar a 2a A”

L'Oriol [Alsina] ha renunciat a moltes ofertes per quedar-se, però potser algun dia això canviarà La nova ciutat esportiva ens feia molta il·lusió a tots. La tenim aturada, però hi seguim treballant

Isabel Tarragó està complint la novena temporada com a presidenta del Llagostera. Acostumada als èxits que van portar el club fins al futbol professional, Tarragó es manté il·lusionada i ambiciosa tot i el descens del curs passat. En aquesta entrevista, la presidenta repassa passat, present i futur del club llagosterenc, al qual encara pronostica una llarga vida.

En l'última junta general d'accionistes van aprovar un pressupost de 2,9 milions d'euros. No està gens malament per a la segona divisió B.

S'ha de tenir en compte que aquest any hem d'incloure en el pressupost l'ajuda per haver baixat que rebrem durant la temporada. I això no vol dir que ens ho gastem tot, ni de bon tros, ja que tenim previst que ens duri dues temporades més. Per exemple, la despesa de la plantilla del primer equip aquesta temporada és d'uns 600.000 euros.

Del curs passat es van aprovar uns beneficis de més de 700.000 euros. El club gaudeix d'una bona salut econòmica?

Sí, la temporada passada es va acabar amb beneficis, i com deia, en aquesta també passarà el mateix, ja que els diners es continuaran invertint els següents anys. S'estan fent les coses bé, però el nostre projecte és de tres anys.

Tot i així, el descens va suposar un cop dur en l'aspecte econòmic (els drets televisius han pujat considerablement). Ha trastocat molt els plans?

Teníem molts projectes al cap que si ens haguéssim mantingut s'haurien començat de manera immediata. De moment els guardarem al calaix...

Un d'aquests projectes frenats és el de la nova ciutat esportiva. Està totalment descartada o només està en ‘stand by'?

És un dels projectes que més il·lusió ens feia a tots. El tenim en stand by, però hi seguim treballant per buscar la manera de dur-lo a terme.

El que sí que està totalment arxivada és la fusió que van intentar amb el Palamós, no?

Sí, va ser una idea que es va quedar en això, una idea. No era viable jurídicament i, per tant, ja no hi vam donar més voltes.

En els últims anys estaven acostumats a les gestes, i el curs passat van viure l'altra cara de la moneda. Se senten forts per tornar al futbol professional?

I tant que sí! Vam estar-hi dos anys molt a gust i tenim moltes ganes de tornar-hi, encara que sabem que és complicat.

En l'aspecte esportiu la cosa no ha començat gaire bé aquest curs. Creu que encara són a temps de jugar la promoció d'ascens?

Totes les categories són complicades, i la segona B ho és especialment. El primer objectiu és la permanència, i després intentar quedar com més amunt millor, ja que mentre hi hagi la opció matemàtica ho intentarem.

És la presidenta del Llagostera des de la temporada 2008/09 i han portat el club fins a límits impensables. En deu estar orgullosa...

Moltíssim, estem tots molt contents del que hem arribat a fer, ningú ho hauria pensat quan jugàvem a regional.

Com veu el futur del Llagostera?

Estem treballant molt i bé amb el futbol de base, i això es el nostre futur, apostem per ells.

Hi ha presidenta per a molts anys o s'ha posat una data límit?

Mentre gaudeixi de la feina seguiré, i de moment gaudeixo molt.

Com és sabut, l'Oriol Alsina és el seu marit, a més de ser l'entrenador i el director esportiu del primer equip. Com es conviu amb això?

Ja fa molts anys que convivim amb això i és perfecte! És la persona del món en qui més confio, ell ho dóna tot pel club.

Tenint en compte aquesta relació, el tècnic té crèdit il·limitat o alguna vegada s'han plantejat un canvi?

Depèn d'ell, ha renunciat a moltes ofertes per quedar-se, però potser algun dia canviarà, ell decideix.

Què en pensa, del nou club de base que han creat a Llagostera? Com els pot afectar?

Em sembla perfecte que la gent del poble es vulgui involucrar en l'esport, no es fàcil gestionar un club, demana moltes hores i sacrifici. Afectar-nos? Pel que fa al tema de les instal·lacions aquesta temporada tots el equips de la base s'han d'entrenar algun dia a Caldes de Malavella, ja que amb un sol camp no donem a l'abast, i si ara a més hi hem d'afegir un nou club no sé com ho farem, ni nosaltres ni ells.

Sempre s'han queixat de la poca ajuda que reben del consistori. Com estan les relacions?

Com sempre, amb projectes parlats però que es queden en projectes...

I del tema patrocini què me'n diu? Ja fa dos anys que no en tenen un de principal.

Esperem que els Reis ens portin aquest regal i aviat ho puguem anunciar.

Després de baixar van tenir problemes per continuar jugant a Palamós. De cara a la temporada vinent està assegurat seguir jugant com a locals al Palamós-Costa Brava?

Sí, tenim un conveni signat per cinc anys, dels quals encara ens en queden dos.

L'afluència al camp continua sent molt baixa. Això podria fer-los plantejar tornar al municipal de Llagostera? Sembla que poca cosa més es pot fer per incrementar el nombre d'espectadors...

És veritat que a segona A molta més gent s'animava a venir al camp, esperem que durant la temporada es tornin a animar.

Finalment, quants abonats tenen actualment?

Doncs una mica més de 1.000.