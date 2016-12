L'any dels 80 punts

Durant la temporada 2014/15 el ritme encara va ser superior, amb 82 en 42 jornades, però la productivitat del Girona en l'any natural que avui es tanca és altíssima i deixa molt enrere la de qualsevol dels rivals contra els quals ha competit el 2016. En els 43 partits de lliga regular acumulats (24 de la temporada 2015/16 i els 19 de l'actual), el Girona ha sumat 80 punts, fet que representa una mitjana d'1,86 punts per partit. El més significatiu és que cap altre equip li ha fet ombra, perquè el segon amb més puntuació és el Saragossa, amb 64 punts, 16 menys que els blanc-i-vermells. La classificació acumulada del 2016 i totes les xifres que se'n deriven reflecteixen com ha manat durant aquest any el Girona que, malgrat això, s'ha quedat sense el premi gros de l'ascens a primera divisió, el gran repte que continua pendent i que mirarà d'aconseguir aquesta temporada.

Ara fa un any, el Girona convivia amb la preocupació de veure l'equip encallat, amenaçat per la zona de descens directe –va acabar amb els mateixos punts que l'Albacete, dinovè– i afectat per una crisi greu a Montilivi, on només havia estat capaç de guanyar un dels nou partits de lliga (quatre empats i quatre derrotes). El canvi d'any natural va coincidir amb una revifalla que semblava poca cosa –després de superar el Valladolid, l'equip va caure a Alcorcón– però que va agafar una dimensió espectacular. Els dos triomfs en vuit dies davant l'afició, coincidint amb el canvi de volta, van engrescar els blanc-i-vermells, que van encadenar vuit jornades sense perdre, van fugir del perill i van començar a alimentar l'esperança d'accedir al play-off d'ascens. No només hi van arribar, sinó que ho van fer com a quarts, la millor classificació del curs assolida després de guanyar a Ponferrada en l'últim partit de lliga regular. En 24 jornades després de l'aturada, els gironins van fer 47 punts (13 victòries, 8 empats i 3 derrotes, amb una mitjana d'1,96 punts per partit). Cap altre equip va fer tants punts i només el Leganés, un dels que pujar a primera divisió, ho va igualar. L'estat de gràcia es va allargar en la primera eliminatòria d'ascens, amb la remuntada contra el Còrdova a Montilivi, però al cap d'una setmana l'ascens es va escapar. Tocava una altra remuntada, després del 2-1 de l'anada al Sadar, però l'Osasuna va espatllar la festa a Montilivi (0-1).