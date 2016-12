En plena expansió

Veure nenes jugant a futbol cada cap de setmana ha deixat de ser una cosa rara. També està començant a deixar de ser estrany que hi hagi bones assistències en partits de futbol femení. Per exemple, el mes de març passat, més de 8.000 persones es van aplegar al Miniestadi un dimecres per veure un Barça-PSG. Unes xifres que fan palès l'interès creixent que hi ha pel futbol femení des del punt de vista social, mediàtic i esportiu.

L'indicador que reflecteix de forma més gràfica fins a quin punt ha fet eclosió el futbol femení és el nombre de federades a Catalunya, que gairebé s'ha triplicat en quinze anys (de 2.769 a 7.617). La xifra en categories de formació és encara més exagerada. S'ha passat de 495 nenes i noies l'any 2000 a 5.068 la temporada passada. Vaja, que en qüestió de quinze anys el nombre de llicències s'ha multiplicat per deu. Val a dir, això sí, que hi continua havent un sedàs molt gran. És el pas de les categories de base a les amateurs. Aquí s'hi manté un fre i el creixement fora del futbol formatiu ha estat molt més moderat. En quinze anys ha crescut un 12%.

“Aquesta xifra no és casualitat. Al darrere hi ha molts esforços per part d'escoles, de clubs, i assessorament per part de tothom qui fa temps que està en el futbol femení.” Qui ho afirma és la directora esportiva de l'Espanyol femení, Titi Camúñez, que ha fet gairebé tots els rols dins el futbol. Va ser jugadora als anys setanta i també va ser la primera entrenadora titulada a tot l'Estat a principis dels vuitanta. Des d'aquells inicis, fa 40 anys, fins ara, el futbol femení ha crescut de bracet amb la societat, explica Camúñez: “Tot ha evolucionat, ara els clubs es prenen més seriosament el futbol femení. Abans, el més carallot entrenava les nenes, i ara tothom està més preparat.” D'altra banda, en un esport dominat pels homes, la normalització del femení avança a pas ferm, si bé encara hi ha actituds enquistades. Titi Camúñez explica que cada cop hi ha menys tics masclistes, però es continua trobant amb alguns casos: “Més enllà dels típics comentaris que es poden sentir a la grada, perquè de personatges n'hi ha a tot arreu, m'he trobat amb algun cas de pares que no volen pagar perquè la seva filla jugui a futbol, però que ho fan encantats en el cas del fill. Ho veuen com una inversió.”

Lluny dels capdavanters