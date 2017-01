Una cita inoportuna

Els equips de segona A intensifiquen aquests dies els entrenaments perquè el cap de setmana torna la competició, i sis ho fan sense els futbolistes que participen aquest mes en la copa d'Àfrica. El Nàstic és un dels dos equips més perjudicats per la competició, ja que perd dos futbolistes, el gabonès Madinda i el camerunès Djetei, el mateix nombre que el Còrdova, que no podrà disposar del porter Razak ni de Bijimine. També han estat cridats per les seves seleccions tres porters més: els marroquins Bono, del Girona; Munir, del Numància, i el camerunès Ondoa, del Sevilla Atlético. Zongo, de l'Almeria i concentrat amb Burkina Faso, serà el vuitè representant de la segona divisió A en la copa d'Àfrica, que es disputarà al Gabon entre el 14 de gener i el 5 de febrer, data de la final. Com que la primera fase s'acabarà el 25 de gener, els equips recuperaran els seus futbolistes, com a molt aviat, durant l'última setmana de gener. Tots ells ja estan concentrats amb les seves seleccions.

Les deu baixes del Nàstic són sensibles, ja que Juan Merino, en els seus primers partits a la banqueta del Nàstic, no podrà disposar d'un dels titulars habituals amb Vicente Moreno, Lévy Madinda, ni de Mohammed Djetei, que s'havia guanyat un lloc a l'eix de la defensa. “No marxo content per la situació de l'equip, però estaré amb ells i els donaré suport. I en la copa ho donaré tot i gaudiré amb l'objectiu d'arribar al més lluny possible”, va dir abans de marxar a la concentració Madinda, que té la pressió de jugar amb la selecció amfitriona.

De totes maneres, a la plantilla grana hi ha alternatives i, a més, les posicions dels dos futbolistes són dues de les que el Nàstic està reforçant aquests dies. El mig centre defensiu Luismi ja s'entrena amb l'equip en espera que el Nàstic faci oficial la seva incorporació fins a final de temporada, cedit pel Valladolid, mentre que el central italobrasiler Luca Perone ja fa dies que està a prova, i ha agradat tant a Moreno com ara a Merino, de manera que és més que probable que el club grana anunciï aviat la seva incorporació definitiva a una plantilla que fins ara també s'ha reforçat amb els atacants Emana i Barreiro. S'esperen més altes i baixes, la primera de les quals serà Rharsalla.