Tal com està

El Barça B, l'Alcoià, l'Hèrcules i el Badalona. Els periodistes que segueixen els 20 equips del grup III de segona divisió B tenen clar que els quatre equips que ocupen actualment les places de promoció d'ascens la jugaran a final de temporada. Pel que fa a la zona baixa sorgeixen més dubtes, amb fins a nou equips implicats segons els nostres enquestats. Això sí, que l'Eldenc serà el cuer no ho dubta ningú.

Amb una petita variació respecte a l'actual classificació, els equips que ocupen ara mateix la zona noble semblen els grans favorits per jugar la promoció d'ascens. La unanimitat és total en què el Barça B i l'Alcoià ocuparan les dues primeres posicions, mentre que els periodistes confien també que l'Hèrcules imposarà la lògica després d'un inici un xic irregular. El Badalona, actual tercer classificat, és l'aposta dels nostres enquestats per acompanyar el Barça B, l'Alcoià i l'Hèrcules en l'aventura d'intentar aconseguir l'ascens de categoria, tot i que també es donen possibilitats als filials del València i del Vila-real. En l'elecció dels millors jugadors, però, les coses no estan tan clares, amb fins a vuit conjunts representats en el teòric onze ideal del grup, cap d'ells de l'Alcoià.

El Barça B (Aleñá i Perea), el Badalona (Morales i Robusté) i el València Mestalla (Quim Araujo i Aridai) són els tres equips amb dos jugadors entre els escollits, mentre que els d'Alcoi, segons classificats en la lliga, han vist com els seus vots han quedat repartits: fins a tres jugadors apareixen en una fictícia banqueta, perquè, tot i que han estat destacats per alguns dels nostres periodistes preguntats, no han rebut prou vots per entrar entre els onze millors. En aquest onze tan variat, però, si un nom destaca per sobre la resta és el de Boris Garrós. El pitxitxi és, per 12 dels 20 enquestats, el millor davanter de la categoria després d'una primera volta espectacular –Aridai i Morales completen el podi de jugadors més votats, tots tres amb un gran marge respecte als seus competidors.

Precisament, el Gavà de Boris és un dels equips implicats en l'altra gran lluita del campionat. Allà, en les posicions de descens, sembla clar que l'Eldenc serà cuer (20 vots), i l'acompanyaran a tercera l'Atlètic Llevant (17), l'Hospitalet (14) i el Mallorca B (9), mentre que l'Espanyol B i el Gavà es disputaran la plaça de promoció. En la terna, però, també apareixen altres noms, com el del Saguntí, el Lleida i el Prat. Per acabar, i pel que fa al millor entrenador, Toni Seligrat (10) s'imposa a Manolo González (7), mentre que Emilio Larraz i Gerard López completen la llista.